Maltempo : Milano - confermata allerta arancione per rischio esondazione Seveso e Lambro (3) : (Adnkronos) - Questo sistema di allerta prevede una registrazione on line nella quale l’utente può segnalare uno o più indirizzi di suo interesse (dal domicilio, alla sede di lavoro, alla scuola dei figli) per essere avvisato in caso di problemi su un’area che frequenta abitualmente. Inserendo nell’

Maltempo - confermata l’allerta arancione a Milano : serio rischio di esondazione per Seveso e Lambro : Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha confermato l’allerta arancione già diramata ieri per il rischio esondazione dei fiumi Seveso e Lambro. Per questo resta attivo il Centro operativo comunale (C.O.C.) al fine di monitorare il livello dei fiumi fino alle prime ore di domani mattina quando la situazione dovrebbe gradualmente tornare alla normalità. Infatti, dopo una breve pausa in queste ore, nel ...

Maltempo - nord flagellato : Milano allagata. Allerta rossa e scuole chiuse in Liguria : Il Maltempo s'è abbattuto sul nord. Un nubifragio in corso dalla scorsa notte sta provocando grossi disagi a Milano, con gran parte della città allagata. Il fiume Seveso...

Forte Maltempo in Lombardia e a Milano - disagi e ritardi sui treni : La perturbazione atlantica in azione sulle regioni settentrionali sta determinando diversi disagi e criticità, come da previsione. Oltre alla Liguria, è la Lombardia la regione più colpita, con...

Nord Italia travolto dal Maltempo : nubifragio a Milano : Lombardia, Piemonte e Liguria battuti dall piogge. Sotto osservazione Seveso e Lambro, disagi ai pendolari. Allagamenti nel Savonese

Maltempo - allerta rossa in Liguria. Nubifragio a Milano : La violenta ondata di Maltempo che si è abbattuta sul nord dell'Italia in queste ultime ore sta già provocando ingenti danni e disagi tra la Liguria e la Lombardia. La protezione civile ha dichiarato allerta rossa tra la provincia di Genova e quella di Savona.Il bollettino diffuso all'alba di oggi dall'ARPAL parla chiaro: Una potente struttura temporalesca organizzata sta spazzando la Liguria. Nella notte ha interessato dapprima l'imperiese ...

Maltempo a Milano - strade e sottopassaggi allagati : le immagini della città sotto la pioggia : Piogge forti e incessanti si sono abbattute su Milano durante la notte, provocando disagi nel capoluogo lombardo. Gran parte della città è stata allagata e alcune strade si sono trasformate in fiumi d’acqua. A rischio esondazione il Seveso, vicino alla cosiddetta ‘soglia di attesa 2’. Interessate soprattutto la zona 2 e 9, quelle cioè dei quartieri Isola, viale Zara e piazzale Istria. Moltissimi gli interventi dei vigili del ...

Maltempo - forti piogge in tutto il Nord Ovest. Allagamenti a Milano - black out all’alba e scuole chiuse a Genova : Il Maltempo sta creando diversi problemi in diverse zone del Nord Ovest, dove piove ininterrottamente da domenica. Dalla Lombardia alla Liguria, è allerta in più regioni. Un nubifragio in corso dalla scorsa notte sta provocando grossi disagi a Milano, con gran parte della città allagata. Il fiume Seveso è vicino all’esondazione – è alla cosiddetta ‘soglia di attesa 2’ – con diverse zone a rischio, in particolare la 2 e la ...

Il Maltempo si abbatte sul nord Italia. Allagamenti a Milano e Genova : Un’ondata di maltempo sta colpendo in queste ore l’Italia settentrionale. In particolare, la Lombardia e la Liguria sono le regione più colpite dalle piogge che hanno fatto scattare le allerte meteo e stanno creando forti disagi ai cittadini.Un nubifragio, in corso dalla scorsa notte, ha allagato gran parte della città di Milano. Il fiume Seveso è vicino all’esondazione - è alla cosiddetta ...

Maltempo - nubifragio a Milano : città allagata. Allerta rossa in Liguria fino alle 15 : Un nubifragio in corso dalla scorsa notte sta provocando grossi disagi a Milano, con gran parte della città allagata. Il fiume Seveso è vicino all'esondazione - è alla...