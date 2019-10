Maltempo Liguria | nuova struttura temporalesca dalla Francia

Maltempo - nubifragio a Milano : città allagata. Allerta rossa in Liguria fino alle 15 : Un nubifragio in corso dalla scorsa notte sta provocando grossi disagi a Milano, con gran parte della città allagata. Il fiume Seveso è vicino all'esondazione - è alla...

Maltempo - allagamenti ed esondazioni in Liguria : notte di temporali - fulmini e vento forte [DATI] : Forti temporali nelle scorse ore in Liguria: un peggioramento delle condizioni meteo si è registrato intorno alle 4 del mattino, quando il Maltempo ha colpito il Ponente, interessando tutta la costa con piogge torrenziali e vento forte. L’allerta è arancione nel levante e nel ponente ligure, a Genova e Savona è in vigore l’allerta meteo rossa: sono esondati due rii nel savonese, poi rientrati negli argini. Molto forti le raffiche di ...

Maltempo Liguria : livello del Bormida molto alto - “prestare la massima attenzione” : La Val Bormida, nel savonese, è attualmente la zona maggiormente colpita dalle precipitazioni che interessano il centro della Liguria, dove dalle 20 e’ scattata l’allerta rossa. Lo comunica l’Arpal spiegando che nelle ultime ore la Val Bormida è stata interessata da un forte temporale: a Montenotte Inferiore sono caduti 72 mm in un’ora. Anche a seguito di questi rovesci, il Bormida a Ferrania è salito di circa 20 ...

Allerta meteo rossa in Liguria/ Maltempo - domani scuole chiuse : famiglie evacuate : Liguria, Allerta meteo rossa fino a domani sera: Maltempo in tutto il centro Nord, allagamenti e famiglie evacuate. scuole chiuse a Genova e altri comuni

Maltempo - allerta rossa in Liguria : si temono gli effetti dei temporali persistenti : Sono quattro le criticita’ che hanno portato la Protezione civile regionale ad innalzare l’allerta meteo fino a rossa. La prima e’ rappresentata da piogge diffuse, intense e persistenti su tutte le zone. La seconda sono i temporali forti, organizzati e stazionari. La terza criticita’ e’ data dalle condizioni del suolo, gia’ saturo e incapace di assorbire nuove precipitazioni in particolare nel settore centrale ...

Maltempo Liguria : sfollati a Pigna e innalzamenti dei livelli idrometrici : A seguito delle precipitazioni, in alcune zone della Liguria si sono verificati innalzamenti dei livelli idrometrici, che tuttavia restano ampiamente sotto le soglie di guardia: lo rileva l’Arpal, l’Agenzia regionale per la Protezione dell’ambiente sulla base delle indicazioni del Centro funzionale meteo-idrologico. “Nelle ultime ore si sono registrate precipitazioni di intensità fino a molto forte localmente nel Ponente ...

Maltempo Liguria : sopralluoghi della protezione civile nelle zone a rischio : L’ondata di Maltempo che ha colpito ieri Liguria ha costretto all’evacuazione circa 15 persone nel comune di Pigna, in val Nervia, nell’entroterra imperiese. Questa mattina, alle 10:30, l’assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone farà un sopralluogo al guado di Serrà Riccò sul torrente Secca (circa 3 km dall’uscita del casello di Bolzaneto). Successivamente terrà un punto stampa assieme ai ...

Maltempo - allerta arancione in Liguria su Genova e Savona : PREVISIONI : Domenica di allerta meteo arancione nelle zone centrali della Liguria, dove già da diverse ore imperversa il Maltempo. Nella giornata di sabato quindici persone sono state allontanate dalle loro abitazioni a causa dell’esondazione di un ruscello nell'entroterra Imperiese. Confermata al momento, secondo quanto riporta Il Secolo XIX, la partita Sampdoria-Roma, prevista alle ore 15 a Genova. La gara era stata a rischio nei giorni scorsi. L'allerta ...

Allarme Maltempo - nubifragi sul nord : scatta allerta arancione in Liguria : Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emanato per la giornata di domenica 20 ottobre una allerta arancione per rischio maltempo e rischio idrogeologico su parte della Liguria e allerta gialla sui restanti settori liguri e su altre cinque regioni del nord ovest.Continua a leggere

Maltempo Liguria : due sfollati in provincia di Imperia : Due persone residenti a Pigna in val Nervia, nell’entroterra di Imperia, sono state sfollate dalla loro abitazione in via cautelativa a causa delle forti piogge che hanno fatto esondare un ruscello: l’acqua ha invaso l’abitazione, nel centro del paese. Hanno trovato sistemazione provvisoria presso conoscenti che abitano nelle vicinanze. Sempre nel Comune di Pigna, la strada provinciale per la frazione di Buggio e’ ...

Maltempo Liguria : crolla guado - disagi per 40 persone. Ritardi dei treni : Il Maltempo che sta colpendo la Liguria con piogge incessanti ha causato il crollo di un guado in cemento sul torrente Secca a Serra Riccò. La struttura in cemento era l’unica strada carrabile. L’episodio ha messo in difficoltà circa 40 persone che ora possono muoversi solo a piedi. “Si tratta di un guado autorizzato che in caso di allerta veniva chiuso al transito. Le famiglie sono comunque raggiungibili dai soccorritori in ...