Maltempo Liguria | cercatore di funghi trovato morto vicino a Genova

Maltempo - allerta rossa in Liguria. Nubifragio a Milano : La violenta ondata di Maltempo che si è abbattuta sul nord dell'Italia in queste ultime ore sta già provocando ingenti danni e disagi tra la Liguria e la Lombardia. La protezione civile ha dichiarato allerta rossa tra la provincia di Genova e quella di Savona.Il bollettino diffuso all'alba di oggi dall'ARPAL parla chiaro: Una potente struttura temporalesca organizzata sta spazzando la Liguria. Nella notte ha interessato dapprima l'imperiese ...

Maltempo Liguria : nuova struttura temporalesca dalla Francia : Gli specialisti dell’Arpal stanno monitorando strettamente una nuova struttura temporalesca che attualmente si trova sulla Francia, perché, stante un flusso umido da sud ovest, potrebbe portare ancora temporali anche intensi sul Ponente Ligure. Nel frattempo, sull’entroterra di Imperia ha ripreso debolmente a piovere. La situazione “combinata alla saturazione del terreno e al livello dei torrenti, che in Valbormida (nel ...

Maltempo - allagamenti ed esondazioni in Liguria : notte di temporali - fulmini e vento forte [DATI] : Forti temporali nelle scorse ore in Liguria: un peggioramento delle condizioni meteo si è registrato intorno alle 4 del mattino, quando il Maltempo ha colpito il Ponente, interessando tutta la costa con piogge torrenziali e vento forte. L’allerta è arancione nel levante e nel ponente ligure, a Genova e Savona è in vigore l’allerta meteo rossa: sono esondati due rii nel savonese, poi rientrati negli argini. Molto forti le raffiche di ...

Maltempo Liguria : livello del Bormida molto alto - “prestare la massima attenzione” : La Val Bormida, nel savonese, è attualmente la zona maggiormente colpita dalle precipitazioni che interessano il centro della Liguria, dove dalle 20 e’ scattata l’allerta rossa. Lo comunica l’Arpal spiegando che nelle ultime ore la Val Bormida è stata interessata da un forte temporale: a Montenotte Inferiore sono caduti 72 mm in un’ora. Anche a seguito di questi rovesci, il Bormida a Ferrania è salito di circa 20 ...

Allerta meteo rossa in Liguria/ Maltempo - domani scuole chiuse : famiglie evacuate : Liguria, Allerta meteo rossa fino a domani sera: Maltempo in tutto il centro Nord, allagamenti e famiglie evacuate. scuole chiuse a Genova e altri comuni

Maltempo - scatta l'allerta rossa in Liguria : scuole chiuse. Rischio nubifragi al Nord-Ovest : Sarà un lunedì ancora di Maltempo al Nord-Ovest con piogge e temporali locamene forti: Rischio nubifragi su Liguria, alto Piemonte e alta Lombardia. Al centro-sud e sulle isole prevale...

Maltempo - allerta rossa in Liguria : si temono gli effetti dei temporali persistenti : Sono quattro le criticita’ che hanno portato la Protezione civile regionale ad innalzare l’allerta meteo fino a rossa. La prima e’ rappresentata da piogge diffuse, intense e persistenti su tutte le zone. La seconda sono i temporali forti, organizzati e stazionari. La terza criticita’ e’ data dalle condizioni del suolo, gia’ saturo e incapace di assorbire nuove precipitazioni in particolare nel settore centrale ...