Maltempo | confermata l’allerta arancione a Milano | serio rischio di esondazione per

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha confermato l’allertagià diramata ieri per ildei fiumi Seveso e Lambro. Per questo resta attivo il Centro operativo comunale (C.O.C.) al fine di monitorare il livello dei fiumi fino alle prime ore di domani mattina quando la situazione dovrebbe gradualmente tornare alla normalità. Infatti, dopo una breve pausa in queste ore, nel corso della giornata di oggi, a partire dal pomeriggio e per tutta la notte, è prevista una nuova intensificazione delle precipitazioni. L’allerta meteo prevede il costante monitoraggio dei livelli dei fiumi Seveso e Lambro e l’attivazione delle squadre di Protezione civile e delle pattuglie della Polizia locale. Anche la squadra del Servizio idrico MM sarà pronta a intervenire in caso di necessità. Per restare aggiornati sulle allerte ...

