Maltempo | allerta meteo domani per forti piogge | l’elenco delle regioni a rischio

Allerta Meteo Piemonte : ancora Maltempo - criticità arancione nel Nord della regione : Rimane l‘Allerta arancione per rischio idrogeologico sul Nord del Piemonte per le ulteriori forti piogge previste, che determineranno – segnala la Protezione civile regionale – un ulteriore innalzamento dei corsi d’acqua e del livello del Lago Maggiore e d’Orta. Allerta gialla su alto vercellese e biellese. Sulle zone al confine con la Liguria, saranno possibili temporali molto forti nel tardo pomeriggio e in ...

Il Maltempo spaventa il Nord/Ovest - nuova pesante Allerta Meteo della Protezione Civile : forti piogge su Liguria - Piemonte e Lombardia [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Persistono gli effetti della profonda saccatura che da giorni sta determinando un flusso di correnti caldo-umide meridionali sul Paese. Pertanto continueranno intense precipitazioni sul nostro settore Nord-occidentale, con fenomeni che localmente risulteranno di forte intensità. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Maltempo : Milano - confermata allerta arancione per rischio esondazione Seveso e Lambro (3) : (Adnkronos) - Questo sistema di allerta prevede una registrazione on line nella quale l’utente può segnalare uno o più indirizzi di suo interesse (dal domicilio, alla sede di lavoro, alla scuola dei figli) per essere avvisato in caso di problemi su un’area che frequenta abitualmente. Inserendo nell’

Maltempo : Milano - confermata allerta arancione per rischio esondazione Seveso e Lambro : Milano, 21 ott. (Adnkronos) - confermata poco fa dal Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia l'allerta arancione già diramata ieri per il rischio esondazione dei fiumi Seveso e Lambro. Per questo resta attivo il Centro operativo comunale (C.O.C.) al fine di monitorare

Maltempo - confermata l’allerta arancione a Milano : serio rischio di esondazione per Seveso e Lambro : Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha confermato l’allerta arancione già diramata ieri per il rischio esondazione dei fiumi Seveso e Lambro. Per questo resta attivo il Centro operativo comunale (C.O.C.) al fine di monitorare il livello dei fiumi fino alle prime ore di domani mattina quando la situazione dovrebbe gradualmente tornare alla normalità. Infatti, dopo una breve pausa in queste ore, nel ...

Maltempo - nord flagellato : Milano allagata. Allerta rossa e scuole chiuse in Liguria : Il Maltempo s'è abbattuto sul nord. Un nubifragio in corso dalla scorsa notte sta provocando grossi disagi a Milano, con gran parte della città allagata. Il fiume Seveso...

Emergenza Maltempo al Nord : allerta rossa in diverse regioni : Francesca Bernasconi videoIl nubifragio a Milano galleryStrade allagate a MilanoDisagi in Liguria, colpita nella notte da una tempesta di fulmini. Su Milano, invece, si sta abbattendo un nubifragio, che ha causato danni È Emergenza maltempo su gran parte del Nord Italia. La pioggia non smette di cadere e ha provocato già gravi disagi in Liguaria, colpita da forti temporali e nubifragi, e in Lombardia, dove dalla scorsa notte ...

Nubifragi ed esondazioni - se Maltempo significa ormai “allerta meteo” : Il nord Italia si è svegliato sotto i colpi del maltempo. Dopo una siccità che andava avanti da mesi, con fiumi e bacini lacustri in prosciugamento e vicini al record negativo, è arrivata la tanto agognata pioggia. Ma, come accade sempre più spesso negli ultimi tempi, si è trattato di un fenomeno straordinario in termini di violenza. Milano è in tilt. Sono caduti alberi, è esondato il Seveso, così come sono inaccessibili i sottopassi per ...

Maltempo - allerta rossa in Liguria. Nubifragio a Milano : La violenta ondata di Maltempo che si è abbattuta sul nord dell'Italia in queste ultime ore sta già provocando ingenti danni e disagi tra la Liguria e la Lombardia. La protezione civile ha dichiarato allerta rossa tra la provincia di Genova e quella di Savona.Il bollettino diffuso all'alba di oggi dall'ARPAL parla chiaro: Una potente struttura temporalesca organizzata sta spazzando la Liguria. Nella notte ha interessato dapprima l'imperiese ...

METEO GENOVA E SAVONA : ALLERTA ROSSA/ Maltempo - temporali e tempesta di fulmini : ALLERTA METEO ROSSA oggi a GENOVA e SAVONA: Maltempo con temporali di fulmini e acqua, allagamenti e frane, ecco la situazione.

Allerta Meteo Estofex - il Maltempo non molla il Nord-Ovest : continua il pericolo nubifragi : Allerta Meteo – continua il maltempo al Nord Italia: nella notte, allagamenti ed esondazioni in Liguria e nubifragio a Milano, che ha allagato gran parte della città. Anche oggi Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi per il maltempo in corso. Livello 1 per il Nord-Ovest dell’Italia e la Francia sudorientale, principalmente per isolati nubifragi. Livello 2 per Maiorca, principalmente per nubifragi, grandine di grandi ...