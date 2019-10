Libri | uno sguardo sull’Africa tra gang | perbenismo e povertà

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Pubblicati entrambi per Edizioni E/O, I nostri padri, di Karin Brynard (traduzione di Silvia Montis) e L’appeso di Conakry, di Jean-Christophe Rufin (traduzione di Alberto Bracci Testasecca), sono due ottimi romanzi che descrivono parti dell’Africa contemporanea da una prospettiva originale. Il primo vede coinvolto l’ispettore Albertus Beeslar (già protagonista del precedente Terra di sangue, traduzione di Silvia Montis, Edizioni E/O) in viaggio verso Stellenbosch (città simbolo della cultura afrikaner a ridosso di Città del Capo) per andare a trovare Blikkies, un ex collega in pensione a cui l’ispettore è molto legato. Viene però accolto dalla notizia della morte dell’amico e, ancor prima di elaborare il lutto, si ritrova per caso sulla scena di un crimine efferato: la moglie di un ricco imprenditore afrikaner viene assassinata nella sua villa. Suo ...

solospettacolo : Edugyan, uno schiavo sul nemboveliero - cymarysol : RT @Stefbazzi: @Leonardo_Vig @FrancescaCose @fazio23275901 Questo penso sia uno dei pochi libri che risponde a tutte quelle domande... E i… - ikigaigray : Io disperata che ancora non mi sono arrivati due libri e c’è uno che deve ancora ordinare tutto -