Libano | partiti di governo accettano piano del premier Hariri

Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 21 ottobre 2019) L'articolodidelproviene da ILFOGLIETTONE.IT.

DPCgov : ???????? #15ottobre Incendi in #Libano: sono partiti equipaggi italiani per fronteggiare gli incendi boschivi che stann… - ilfogliettone : Libano, partiti di governo accettano piano riforme premier Hariri - - ladia27 : RT @OxfamItalia: La seconda vita della famiglia Al Jadou arrivata in Italia grazie ai #corridoiumanitari. Partiti da Aleppo, dopo 2 anni so… -