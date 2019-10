Leghe europee preoccupate per la terza coppa UEFA

Gazzetta : la proposta delle Leghe europee contro la Super Champions : Non più di sette club per nazione. Niente retrocessioni. Posto confermato l’anno dopo soltanto per i campioni. Non più di diciassette partite per stagione, playoff compresi. E solidarietà al venti per cento. Questo il manifesto delle Leghe Europee per il futuro delle competizioni Europee contro il progetto della Super Champions proposto dall’Eca, come riporta la Gazzetta dello Sport Un progetto che già alla base è in contrapposizione con ...