Lega | Garavaglia | “Voti di Renzi a futuro governo di centrodestra? Non è affidabilissimo

Dl fiscale : Garavaglia e Morrone (Lega) - ‘nuova stangata Imu a Piattaforme’ : Roma, 17 ott. (Adnkronos) – “Al peggio non c’è fine! Dopo il blocco di nuove concessioni di trivellazione per l’estrazione di idrocarburi annunciato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte e il congelamento da parte di Eni di buona parte degli investimenti promessi, ecco l’ennesima stangata per il distretto off shore di Ravenna. Con la nuova manovra di Bilancio arriva anche una nuova imposta: l’Imu ...