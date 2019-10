Le notizie di oggi ore 18 | 00

Fonte : agi

(Di lunedì 21 ottobre 2019) BREXIT: SCHIAFFO DI BERCOW A BOJO "NIENTE VOTO", CORSA CONTRO IL TEMPO PER IL 'DEAL' È muro contro muro tra il Governo e il Parlamento. Lo speaker della Camera dei Comuni respinge la mozione di Johnson: "Sarebbe ripetitivo e caotico farlo, le circostanze sono le stesse di sabato". Ora bisognerà far approvare entro questa settimana tutte le leggi attuative dell'uscita dall'Ue. Altrimenti sarà il rinvio o il temuto 'no deal'. MANOVRA: IN ARRIVO LA RICHIESTA DI CHIARIMENTI DALL'UE, CONTE LAVORA A UN COMPROMESSO NELLA MAGGIORANZA La Commissione europea invierà una lettera all'Italia per chiedere informazioni supplementari sulla legge di bilancio. Il premier in mattinata riceve i capi dei partiti. Faccia a faccia con Di Maio e vertice di governo. In serata la riunione del Cdm: sul tavolo le misure per i grandi evasori e il decreto terremoto. Eurostat: debito ...

Gazzetta_it : #Buongiorno con la #primapagina di oggi ???? Inter, guarda che LuLa ???? Pioli, pari amaro Tutte le notizie ??… - SkyTG24 : #Milano ?? Il Seveso è vicino all'esondazione #Genova ?? Allerta rossa fino alle 15 Tutti gli aggiornamenti sul… - Unomattina : A #Unomattina le principali notizie di oggi #21ottobre: seguile su @RaiUno e @RaiPlay: ancora una morte in discotec… -