Le notizie del giorno ore 11 | 30

(Di lunedì 21 ottobre 2019) MANOVRA: VERTICE DI MAGGIORANZA, SI LAVORA AL CHIARIMENTO Dopo le polemiche il premier Conte punta a ricomporre i dissidi. Nel pomeriggio riunirà i capi delegazione dei partiti per trovare 'la quadra'. Appello di Franceschini: bene discutere ma senza risse. In serata riunione del Cdm: sul tavolo le misure per i grandi evasori e il terremoto. EUROSTAT: IL DEBITO DELL'ITALIA SALE AL 134,8% DEL PIL PER 2018 L'anno precedente era al 134,1%, nell'Eurozona peggio di noi solo la Grecia. Intanto il deficit cala dal 2,4% al 2,2%. RIVOLTA IN CILE: ALMENO DIECI MORTI, IL PRESIDENTE PINERA: "SIAMO IN GUERRA" Non si ferma la spirale di violenza. Il governo ha schierato 10 mila militari nelle strade e dichiarato lo stato di emergenza in 10 delle 16 regioni del Paese. Quasi 300 arresti. Centinaia di passeggeri bloccati all'aeroporto di Santiago. BREXIT: È CAOS, MURO CONTRO MURO TRA ...

