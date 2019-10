L' anca nuova e miracolosa di Andy Murray 

Christine Lagarde sarà la nuova presidente della Banca centrale europea : sarà la prima donna a guidare la Bce e sostituirà il presidente uscente Mario Draghi, rimanendo in carica per otto anni. Christine Lagarde, dopo essere stata ministra delle Finanze francese, era alla guida del Fondo monetario internazionale. Il Parlamento europeo e la Banca centrale avevano già espresso un parere favorevole sulla sua nomina.Continua a leggere

Un posto al sole anticipazioni : nuova BIanca… nuove storie? : Un posto al sole, novità: SOFIA PICCIRILLO interpreta BIANCA BOSCHI La tecnica del recast è da sempre molto usata nelle soap opera, specie in quelle americane che ci hanno abituato a cambi di attore talvolta anche improvvisi, da una puntata all’altra e con una voce fuori campo che avvisa della presenza del nuovo interprete un attimo prima che quest’ultimo entri in scena. Anche le produzioni italiane, fiction e soap, fanno talvolta ...

Nuova opportunità per Allegri - l’ex Juve pronto a tornare in panchina : si spalancano le porte della Premier League : L’ex allenatore della Juventus potrebbe sedersi presto sulla panchina del Tottenham, la posizione di Pochettino traballa per via dell’eliminazione in Carabao Cup contro una squadra di quarta serie Non è un momento facile per il Tottenham, costretto ad incassare due pesanti sconfitte in questa settimana. Prima il ko con il Leicester in Premier League, poi quello in Carabao Cup contro il Colchester United, una squadra addirittura ...

Alex Zanardi instancabile - record del mondo nell’Ironman : show in 8h25' - nuova pagina di storia paralimpica : Alex Zanardi si è superato ancora una volta e, dopo aver vinto due medaglie d’oro ai Mondiali di paraciclismo della scorsa settimana, oggi ha siglato il nuovo record mondiale paralimpico nell’Ironman, la specialità simbolo del triathlon: 3 km a nuoto nell’Adriatico, 180 con l’handbike sulle strade della Romagna e poi una Maratona (41,195 km in carrozzina). L’emiliano ha completato la fatica in 8h25:30 chiudendo ...

I Fatti Vostri : nuova stagione per il programma di Giancarlo Magalli. New entry Graziano Galatone : Giancarlo Magalli e Paolo Fox A distanza di quasi trent’anni dalla prima volta (l’esordio il 3 dicembre 1990), riapre la piazza più famosa d’Italia. Da questa mattina, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, Giancarlo Magalli conduce I Fatti Vostri, su Rai 2 a partire dalle 11.15 fino a trainare l’appuntamento con il Tg2 delle 13.00. nuova edizione, dunque, per il programma quotidiano fatto di attualità, costume, ...

Bianca Guaccero a Blogo : "La nuova edizione di Detto Fatto? Rivoluzionata. Non è vero che il programma mi sta stretto" : "C'è una rivoluzione, anche nel linguaggio". Bianca Guaccero è pronta a (ri)debuttare alla conduzione di Detto Fatto, il factual show che tornerà oggi 16 settembre su Rai2. Dai tutor all'orario, cambia tutto. In più quest'anno il programma sarà sempre in diretta per consentire una maggiore interazione con il pubblico a casa, che diventerà sempre più protagonista attraverso i social network e grazie anche alla presenza di nuove ...

Nasce Illimitybank.com - nuova banca on line fondata da Corrado Passera : Una nuova banca online, interamente digitale: si chiama Illimitybank.com ed e' la nuova banca diretta del Gruppo illimity di Corrado Passera

Linea Notte - Maurizio Mannoni bacchetta nuovamente Bianca Berlinguer : "Cambiano i governi ma non le brutte abitudini..." : Neanche il tempo di tornare in onda con la nuova edizione di Carta Bianca che Bianca Berlinguer ha fatto arrabbiare nuovamente Maurizio Mannoni, giornalista e conduttore del Tg3 - Linea Notte, in onda, ovviamente, in seconda serata su Rai 3.L'esordio di Maurizio Mannoni, infatti, con riferimento sarcastico alla nascita immimente del nuovo governo Conte ad opera del Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico, è stato il seguente:prosegui la ...

Nuova Commissione Ue : in ritardo la formazione della squadra. Mancano i candidati di Italia e Francia : La presidente Ursula von der Leyen vorrebbe completare per metà mese l’elenco dei commissari e sta iniziando a sondare i nomi proposti, ma fatica a trovare la quadratura del cerchio. Mentre l’Italia chiede tempo e la Gran Bretagna si chiama fuori