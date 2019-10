Fonte : wired

(Di lunedì 21 ottobre 2019) https://www.youtube.com/watch?v=-33JCGEGzwU L’attesa è finita e il Doomsday Clock torna a ticchettare: arriva dal 21 ottobre su Sky Atlantic in contemporanea con l’americana Hbo, latv tratta dal fumetto culto di Alan Moore e Dave Gibbons (il primo dei quali ha come di consueto rifiutato ogni riconoscimento dell’). A occuparsene, con grande ambizione e anche con grande cautela rispetto a una fanbase ferratissima e molto esigente, è Damon Lindelof, già autore cruciale di progetti televisivi altrettanto ambiziosi e complessi come Lost e The Leftovers. I nove episodi di questa stagione non raccontano nuovamente la trama della graphic novel ma la danno per assodata, creando una nuova storia ambientata nello stesso universo narrativo, solo molti anni più tardi. Mentre cita sé stesso (ci sono tizi che devono premere periodicamente dei pulsanti o ...

MilanoCitExpo : La serie Watchmen è un ottimo adattamento che maschera le inquietudini del presente… - antocalderone : La serie Watchmen è un ottimo adattamento che maschera le inquietudini del presente - zazoomnews : La lunga notte di Watchmen al via in Italia e negli Usa: la serie firmata da Damon Lindelof non passerà inosservata… -