La Sardegna | tra uso intelligente del suolo e rischio desertificazione

Quinto e sesto episodio di 1994 - Berlusconi tra la Sardegna e Napoli : arriva l’invito a comparire (foto e video) : Col Quinto e sesto episodio di 1994, la serie originale Sky nata da un'idea di Stefano Accorsi e dedicata agli anni della fine della Prima Repubblica, il racconto scivola nella seconda parte di un anno che ha visto l'Italia guidata dal primo governo di destra della storia repubblicana italiana, con una maggioranza composta da Lega Nord, Alleanza Nazionale (per la prima volta gli ex missini all'esecutivo), reduci della Democrazia Cristiana ...

Meteo - l’Ottobrata entra nel vivo con un sabato quasi estivo sull’Italia : +30°C in Sicilia - +29°C in Sardegna e domani farà ancora più caldo [DATI] : Meteo – Continuano a salire le temperature nel pomeriggio di questo sabato 12 ottobre, che su buona parte del Sud ha tutto l’aspetto di un pomeriggio estivo. È una giornata con temperature oltre la media su quasi tutta l’Italia e con bel tempo diffuso. Ma le temperature più alte si registrano al Sud, soprattutto tra Sardegna, Sicilia e Calabria. In Sicilia, sono stati raggiunti i +30°C, segue la Sardegna con picchi di +29°C poi Calabria, ...

Incendi Sardegna : 25 roghi segnalati dai forestali - elicotteri in azione nel Sassarese e in Ogliastra : Ancora Incendi in Sardegna. Il Corpo forestale dell’isola ha segnalato 25 roghi, due dei quali hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei. Nelle campagne di Gairo, in Ogliastra, è’ intervenuto un elicottero proveniente dalla base antIncendio di San Cosimo. L’Incendio ha bruciato una superficie di circa 1.000 metri quadri di bosco. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 13. L’altro rogo si è verificato ...

Sardegna : disperso un surfista - si è tuffato da Porto Ferro e non è più rientrato : Ricerche sono in corso nel nord Sardegna per ritrovare un surfista che risulta disperso da quando si è tuffato tra le onde con la sua tavola da surf nella spiaggia di Porto Ferro, sul litorale di Sassari. In azione i sommozzatori dei vigili del fuoco, una motovedetta della Guardia costiera e un elicottero.Continua a leggere

Aeronautica Militare - Sardegna : trasporto sanitario d’urgenza per una bambina di 3 anni : Un aereo Falcon 900, partito dalla base Militare di Ciampino, sede del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare, è decollato poche ore fa alla volta di Cagliari per imbarcare una bambina di tre anni bisognosa di cure urgenti. Giunto a Cagliari, l’equipaggio dell’Aeronautica Militare si è attivato per consentire l’imbarco immediato della bimba insieme ai genitori ed una equipe medica dell’Azienda Ospedaliera G. Brotzu (CA), ...

La regione Sardegna si schiera contro Google Maps con speciali cartelli stradali : La regione Sardegna ha installato diversi cartelli stradali dove si consiglia di non utilizzare Google Maps L'articolo La regione Sardegna si schiera contro Google Maps con speciali cartelli stradali proviene da TuttoAndroid.

Energia : Flaei - bene transizione ma grande attenzione a Sardegna : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – “Dopo le dichiarazioni del premier Giuseppe Conte in occasione della sua visita in Sardegna, aumentano le preoccupazioni delle organizzazioni sindacali sugli effetti di una transizione energetica non attentamente gestita”. La Flaei Cisl, Federazione dei Lavoratori delle Aziende Elettriche, si legge in una nota, “conferma che la decarbonizzazione dell’economia sia un obiettivo da ...

Energia : Flaei - bene transizione ma grande attenzione a Sardegna (2) : (AdnKronos) – “Le dichiarazioni del Premier Conte ci preoccupano molto”, commenta Mario Marras, il segretario generale della Flaei Cisl Sardegna: “mettere contemporaneamente in discussione l’arrivo del gas metano tramite dorsale e rigassificatori ed il rinvio motivato dell’uscita dal carbone nelle due centrali della Sardegna (Portoscuso e Fiumesanto) metterebbe immediatamente a rischio il tessuto ...

Sardegna : i carabinieri sequestrano 257 kg di marijuana - un arresto : Grazie ad una foto, al loro fiuto e ad una folata di vento, la sera del 1° ottobre i carabinieri di Sinnai e i colleghi di Quartu hanno sequestrato a Settimo San Pietro circa 260 chili di marijuana, pronta per essere spacciata nel mercato al dettaglio della droga, con un valore che avrebbe potuto superare i due milioni e mezzo di euro. In manette, con la pesante accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, è finito Tullio ...

Sardegna : da Cdp finanziamento da 400 mln per investimenti strategici : Roma, 26 set. (AdnKronos) - E' stato firmato oggi da Cdp con la Regione Sardegna un contratto di finanziamento del valore di oltre 400 milioni di euro, per la realizzazione di investimenti in settori strategici per lo sviluppo dell’economia dell’Isola. Le risorse, si legge in una nota, saranno così

Incendi Sardegna : il vasto rogo in Ogliastra innescato da sigaretta : Il vasto Incendio che tra il 13 e il 14 luglio scorso aveva percorso oltre 600 ettari in Ogliastra, tra Tortolì e il litorale di Orrì, non è stato doloso: lo hanno escluso gli investigatori del Corpo forestale della Regione Sardegna. E’ stato probabilmente un mozzicone di sigaretta o un residuo di brace attiva entrata in contatto con combustibile secco, in questo caso residui di potatura, a scatenare il rogo poi alimentato da alte ...

L’altra metà della Sardegna - "Autunno in Barbagia" per scoprire sfizi e piaceri fuori stagione : Chi avesse la convinzione che la Sardegna sia meta esclusiva di vacanze estive, mare e mondanità può ricredersi pienamente davanti a ciò che stiamo per raccontare: “Autunno in Barbagia”, una rassegna itinerante che, ogni anno, contribuisce a far conoscere il lato più autentico e segreto della Sardegna in una stagione che è forse la più incantevole dell’anno.Siamo nella provincia di ...