La Roma si scusa per i cori razzisti contro Vieira La Samp ringrazia

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Ieri l’ennesimo episodio di buu. Stavolta ai danni di, centrocampista delladoria. La partita era. Abbiamo scritto della dichiarazione a caldo del calciatore, visibilmente provato. Dopo la partita, il giocatore ha scritto su Instagram: “Il calcio oggi ha la responsabilità di punire ed educare gli idioti negli stadi” Visualizza questo post su Instagram Football has a responsibility to punish and educate the idiots in the stadium today. Nonetheless, it was a good point for the team @unionecalciodoria Un post condiviso da Ronaldo(@rony8) in data: 20 Ott 2019 alle ore 11:03 PDT Il Corriere dello Sport ricostruisce l’accaduto. Durante il primo tempo ipartiti dal settore ospiti si sono ripetuti più volte e sono stati annotati dal quarto uomo, Giua, al qualesi era rivolto per ...

