La presunta Opa di Renzi non ha nessuna possibilità di successo | dice Tajani

Fonte : agi

(Di lunedì 21 ottobre 2019) “LaOpa di Renzi non ha nessundi. L'appello di Renzi, che ha fatto nascere questo governo delle tasse, è una furbizia che non paga”. In un'intervista a Il Messaggero, Antonio, già Presidente del Parlamento europeo, chiude le porte in faccia alle profferte delle sirene renziane verso Forza Italia. Di più: “E tra lui e Salvini, pur con tutte le cose che ci distinguono da Salvini, non abbiamo dubbi su chi scegliere. Scegliamo il centrodestra, la coalizione plurale nella quale già stiamo”. Per, poi, Renzi, “uno chedi Berlusconi ‘game over', quando fu votata la sua estromissione dal Senato, non può essere minimamente attrattivo per chi ha scelto per vent'anni il fondatore di Forza Italia e continua a farlo”. Quindi per il dirigente azzurro, “non esiste il Terzo Polo” vagheggiato dall'ex premier e segretario del Pd, perché “o si sta con il ...

