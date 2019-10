La penisola coreana vista dallo Spazio FOTO

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 21 ottobre 2019) La, nell’Asia orientale, è visibile in questa immagine acquisita dalla missione Sentinel-3 del programma europeo Copernicus. Laè lunga oltre 900 km ed è situata tra il Mar del Giappone, conosciuto anche come Mare Orientale, ed il Mar Giallo ad ovest. Laè divisa in due nazioni – la Repubblica Democratica Popolare di Corea (Corea del Nord) e la Repubblica di Corea (Corea del Sud). La Corea del Nord è suddivisa in nove province, con la città di Pyongyang come capitale. Pyongyang, che si può vedere nel colore grigio chiaro nella parte superiore sinistra dell’immagine, è posta lungo le sponde del fiume Taedong e su una pianura a circa 50 km nell’entroterra rispetto alla Baia di Corea. La capitale della Corea del Sud è Seul, o Seoul, che si trova nel nord-ovest del paese, leggermente verso l’interno e circa 50 km a sud del confine ...

