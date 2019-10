La meraviglia del parto | ecco come siamo quando nasciamo

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Cosa succedeCosa succedeCosa succedeCosa succedeCosa succedeCosa succedeCosa succedeCosa succedeChe la nascita sia un momento importantissimo, è chiaro. Si vede dagli occhi delle donne cheriscono non appena viene messo loro in braccio quel frugoletto ancora tutto sporco che piangeun pazzo. Niente può essere paragonato all’istante in cui si incontra per la prima volta il proprio figlio. E chi è riuscito ad immortalare quell’attimo, avrà per sempre un ricordo incredibile. View this post on Instagram Birth stories are love stories. Between us and our babies…us and our partners…us and ourselves. The love that exists within each story is completely unique and it’s found in so many different ...

lorepregliasco : Posti del cuore: l'osteria da Gemma a Roddino, meraviglia nella meraviglia delle Langhe - ItalyToLive : RT @SistemaMuseo: Vi siete persi questa caleidoscopica meraviglia? Allora sappiate che la mostra ai @PesaroMusei è prorogata fino 24 novemb… - mammetta13 : RT @lorepregliasco: Posti del cuore: l'osteria da Gemma a Roddino, meraviglia nella meraviglia delle Langhe -