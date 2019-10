La malattia rara di Daniele | la mamma | «Non lasciate mai sole le famiglie»

“Lupo racconta la Sma” - 12 favole illustrate per spiegare questa malattia rara : “Parlano di paura ma anche coraggio e speranza” : Un libro di favole illustrate a colori per raccontare l’Atrofia muscolare spinale (Sma), malattia genetica rara che colpisce nel mondo circa un neonato ogni 10mila e riguarda oggi in Italia oltre 900 persone, di cui la maggior parte minori di 16 anni. “E’ il primo libro che cerca di rispondere alle richieste dei genitori di bambini con Sma: durante i colloqui clinici mi domandavano come fare a spiegare a loro figlio che aveva questa ...

Farmaco creato per una sola persona per la prima volta : sperimentato su bimba con malattia genetica rara : È stato creato per la prima volta un Farmaco pensato per un singolo paziente, precisamente per curare un rarissimo difetto genetico. In un anno, afferma uno studio pubblicato sul New...

La cantante Sia confessa : Ho una malattia rara : Su Twitter, l'enigmatica cantante Sia rivela di soffrire di dolore cronico e di una malattia rara e debilitante, la sindrome di Ehlers-Danlos. L'autrice e cantante australiana Sia è nota per essere particolarmente riservata, tanto da apparire in pubblico solo con le sue iconiche parrucche a caschetto che tendono a coprire quasi completamente i suoi tratti somatici. Per quanto di solito si mostri schiva e allergica a mostrare il suo vero volto, ...

“Mamma - voglio morire” - bimbo di 9 anni soffre di una rara malattia : “Non può neanche muoversi” : Vadym Demedyuk, 9 anni, ucraino, ha una grave forma psoriasi che copre il 99% del suo corpo. La sua pelle sanguina ogni volta che il poveretto si muove. La madre ha detto di aver provato ogni tipo di medicina e di aver visto diversi specialisti senza alcun risultato. Ora l'obiettivo è portarlo da un esperto di dermatologia in Israele che ha assicurato di poterlo curare.Continua a leggere

Gabriele - morto a 12 anni per una rara malattia iniziata col mal di pancia : Francesca Bernasconi Si è spento ieri, dopo 4 mesi di lotta. Aveva una rara malattia autoimmune che gli aveva colpito il fegato: nemmeno il trapianto l'ha salvato Gabriele aveva solo 12 anni. Ma sono bastati 4 mesi perché una rara malattia lo strappasse alla sua famiglia. Ieri pomeriggio, giorno del compleanno del suo papà Stefano, Gabriele Patisso è morto. Era iniziato tutto qualche mese fa, quando un mal di pancia aveva spinto i ...

Maddie - in coma a 18 anni per una malattia rara ai polmoni : “Colpa della sigaretta elettronica” : Una ragazza americana di 18 anni è finita in coma a causa di un grave danno polmonare. polmonite eosinofila acuta è la patologia diagnosticale dal medico, secondo il quale la causa è ascrivibile alla sigaretta elettronica di cui la giovane ha fatto uso "ogni giorno per tre anni".Continua a leggere

Emofilia - malattia rara di origine genetica : arriva Destinazione Santiago : Emofilia, malattia rara di origine genetica e sono più di cinquemila le persone in Italia che ne soffrono: arriva il progetto Destinazione Santiago