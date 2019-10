Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 21 ottobre 2019)di, quanta confusione. Quello che un tempo era semplice da capire, ma anche facile da sbagliare, ora è diventato più difficile da sbagliare, ma anche difficilissimo da capire: come il fallo di. Questo l’incipit del commento delladello Sport suidell’ultimo week end calcistico, prima fra tutti quello relativo al tocco in area di De Ligt in Juve-Bologna. Dal momento che l’episodio ha diviso non poco giornalisti ed esperti, la domanda che sorge spontanea “quanti conoscono il nuovo regolamento nei minimi particolari?” Un regolamento che darebbe ragione ad Irrati nel caso specifico e che spiega altre situazioni avvenute nella stessa partita. Dai commenti, sottolinea la, si capisce che molti tifosi, allenatori e dirigenti, non conoscono bene il regolamento, ma forse anche qualche arbitro È giusto togliere eccessiva ...

napolista : La Gazzetta: se si creano mille casi sui falli di mano, torna la discrezionalità Troppi distinguo, scrive il quoti… - LuigiFab21 : @JulianRoss79 Quanto li odio quando da tifosi creano polemiche dal nulla e poi si lamentano del corriere o della ga… -