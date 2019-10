La direttiva copyright sarà un boomerang | anche in Italia

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Cosa succederà quando laeuropea sulsarà applicatain? Penso di sapere la risposta,se Fieg (Federazionena editori di giornali) e Fnsi (Federazione nazionale della stampa) la invocano come un toccasana.Ricapitoliamo: in primavera il Parlamento europeo ha votato la riforma deldove, all’articolo 11, si dice che i servizi Internet (in particolare gli aggregatori di notizie come Google News) devono pagare un compenso agli editori per l’utilizzo dei loro articoli osolo di un’anteprima dell’articolo (il cosiddetto snippet).Ogni parlamento nazionale ha due anni di tempo per recepire la normativa europea. La Francia l’ha fatto questa estate e Google ha deciso di eliminare gli snippet dalle notizie: compariranno solo titolo e link, non ci sarà nessuna anteprima del contenuto ...

