Juventus-Lokomotiv Mosca in tv | su che canale vederla | orario | programma e streaming Non

Fonte : oasport

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Martedì 22 ottobre si giocherà, match valido per la Champions League 2019-2020 di calcio. I bianconeri scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Stadium e vanno a caccia della vittoria per blindare la qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione europea, i Campioni d’Italia partiranno con tutti i favori del pronostico ma non possono permettersi di sottovalutare la compagine russa che è sempre in grado di mettere il bastone tra le ruote alle big. I ragazzi di Maurizio Sarri sono galvanizzati dalla sofferta vittoria in campionato contro il Bologna, il primo posto in Serie A con un punto di vantaggio sull’Inter dà morale allache punta al secondo successo consecutivo nel torneo dopo quello ottenuto tre settimane fa contro il Borussia Dortmund. Lasi trova in testa al proprio girone con ...

juventusfc : Cominciamo a entrare in clima #JuveFCLM con una bella storia. L'unico precedente con il Lokomotiv è datato 1993, Co… - GoalItalia : Prima gioia in terra russa per Joao Mario: Juventus avvisata ???? - mcrisj01 : RT @n_bianconere: #Juventus si pensa alla Champions: ecco chi potrebbe essere titolare contro la Lokomotiv Mosca #Juve #ForzaJuve #FinoAlla… -