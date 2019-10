Juve | Sarri contro la Lokomotiv potrebbe affidarsi al 4-3-1-2 | ballottaggio Dybala-Higuain

Juventus - Pjanic e i primi mesi con Sarri : “Voleva tutto e subito” : Juventus – Il giorno dopo il vittorioso match con il Bologna Miralem Pjanic si è concesso ai microfoni di Sky Sport, rilasciando importanti dichiarazioni. Al centro delle riflessioni del centrocampista l’approccio di Sarri al club bianconero. Juventus, Pjanic su Sarri: “Voleva tutto e subito” “Sarri probabilmente voleva tutto e subito, ma ci vuole un po’ di tempo anche se si vede già tanto delle sue idee e del ...

Juventus - Sarri sorride : due recuperi importanti in vista della Champions : Juventus – Primo posto in classifica mantenuto ed una vittoria in più per Sarri. Ora la nuova Juve si prepara al ritorno in Champions league. Il tecnico toscano avrà a disposizione una squadra in forma e con qualche recupero importante. Fuori Chiellini per tutta la stagione, Sarri ha dovuto fare a meno anche di Douglas Costa, Danilo, De Sciglio ed a sprazzi anche di Ramsey. Il terzino brasiliano è pienamente recuperato e ci sono novità ...

Juventus - Sarri : 'A fine partita i giocatori mi hanno detto che si sono divertiti' : Ieri sera la Juventus ha ottenuto un'altra importante vittoria contro il Bologna, imponendosi per 2-1. A regalare i tre punti ai bianconeri sono stati i gol di Cristiano Ronaldo e di Miralem Pjanic. Ieri sera, la Juve, per larghi tratti, ha fatto vedere un ottimo calcio. Al termine della gara Maurizio Sarri ha analizzato la partita dei suoi ragazzi ai microfoni dei vari cronisti e in particolare a Jtv, l'allenatore della Vecchia Signora ha ...

Juventus – Sarri con i piedi per terra dopo la vittoria sul Bologna e sull’incontro con Mihajlovic svela : “sono raffreddato e…” : Maurizio Sarri commenta la prestazione della Juventus dopo la vittoria contro il Bologna allo Stadium La Juventus sorride allo Stadium: grazie alla reti di Ronaldo e Pjanic i bianconeri hanno mandato al tappeto il Bologna di Mihajlovic, consolidando il loro primo posto in classifica. “Abbiamo fatto bene ma non bisogna gestire le partite, non bisogna gestire i risultati e non bisogna gestire le energie perchè poi ti possono succedere ...

Sarri non è soddisfatto della sua Juve. Ancora troppi errori : Al termine del match di Torino, Juventus-Bologna, il tecnico bianconero Maurizio Sarri si è detto poco soddisfatto della prestazione dei suoi. Sarri ha inoltre espresso contentezza nel vedere il collega Sinisa Mihajlovic seduto in panchina. “L’occasione finale del Bologna? Era fuorigioco. Non bisogna gestire i risultati e le partite, perché alla fine ti può succedere di tutto”. Così Maurizio Sarri, parlando a Dazn, dopo ...

LIVE Juventus-Bologna calcio - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : grande sfida tra Sarri e Mihajlovic : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione ottava giornata di Serie A – Calendario e programmazione in TV dell’ottava giornata di Serie A Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Juventus-Bologna, terzo anticipo dell’ottava giornata di Serie A 2019-2020. All’Allianz Stadium i bianconeri di Maurizio Sarri proveranno ad allungare in testa alla classifica, aspettando il responso della ...

Juventus - conferenza stampa di Sarri : 'Bologna squadra pericolosa da affrontare' : Domani 19 ottobre ricomincia il campionato di Serie A dopo la sosta per le nazionali, e scenderanno subito in campo i campioni d'Italia della Juventus contro il Bologna, squadra che dovrebbe ritrovare in panchina il proprio allenatore Sinisa Mihajlovic. In conferenza stampa poche ore fa il tecnico bianconero Maurizio Sarri ha illustrato la gara che vedrà i suoi di fronte a un avversario tosto che non regalerà nulla e che lo stesso allenatore ha ...

Juventus – A tutto Sarri - dal saluto militare di Demiral alla sfida col Bologna : “spero che Mihajlovic sia in panchina” : Sarri concentrato sulla partita contro il Bologna: le parole del tecnico della Juventus alla vigilia dell’ottava giornata di Serie A E’ tutto pronto per l’ottava giornata di Serie A: domani si comincia con i primi anticipi, tra i quali spicca il match tra Juventus e Bologna. Reduce dalla vittoria nel derby d’Italia contro l’Inter, il club bianconero, primo in classifica, è intenzionato ad ottenere ancora un ...

Juventus - Sarri in conferenza : chi recupera e chi no. Indicazioni su Cuadrado - Higuain e Dybala : “Sono rientrati in gruppo Danilo e, ieri, Ramsey. Per Douglas Costa e De Sciglio le notizie sono confortanti, ma non c’è stato ancora nessun rientro in gruppo”. Lo ha detto, nella conferenza stampa della vigilia, il tecnico della Juventus Maurizio Sarri. Domani sera la Juve sfida il Bologna allo Stadium, queste le parole dell’allenatore ai giornalisti. “Di partita in partita, a seconda dei giocatori a ...