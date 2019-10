Jennifer Lawrence si è sposata | Emma Stone | Adele | Cameron Diaz e tante altre star tra

Jennifer Lawrence si è sposata (foto) : parata di stelle e cerimonia in un ex castello infestato : Jennifer Lawrence e Cooke Maroney sono ufficialmente moglie e marito. L'attrice 29enne, Premio Oscar per Il Lato Positivo, è convolata a nozze con il noto gallerista in una cerimonia super blindata, che si è svolta durante il weekend. Com'era intuibile dai fan, anche People ha confermato che la star indossava un abito Dior, maison di cui è testimonial. Se aspettate di vedere qualche foto della novella sposa, resterete delusi: la coppia ...

Jennifer Lawrence si sposa domani in un castello stregato? : Il matrimonio di Jennifer Lawrence con Cooke Maroney sta facendo molto discutere sia per le modalità della lista nozze, messa online su Amazon, a disposizione di chiunque voglia fare un pensierino ai novelli sposi, che per il party vero e proprio di cui iniziano a trapelare le prime indiscrezioni. La star di “Hunger Games” aveva annunciato che si sarebbe sposata quest’autunno, la sua stagione preferita, a Belcourt of Newport, a Rhode Island, ...

Chi è Cooke Maroney - il futuro marito di Jennifer Lawrence : Jennifer Lawrence si sposa e il futuro marito è Cooke Maroney, gallerista di New York che le ha rubato il cuore tanto da convincerla a camminare verso l’altare. Una love story arrivata dopo tanti amori sbagliati che per l’attrice di Hollywood sarebbe finalmente quella giusta. La coppia si frequenta da appena un anno, ma avrebbe deciso di fare il grande passo spinta dalla passione e dalla certezza di voler mettere su famiglia il prima ...

Jennifer Lawrence si sposa - la lista nozze è su Amazon : Fiori d’arancio per Jennifer Lawrence. L’attrice 28enne e il gallerista Cooke Maroney saranno presto marito e moglie. A confermare il lieto evento per la coppia è la lista di nozze che la star americana, premio Oscar, ha reso pubblica su Amazon. La lista di nozze per il matrimonio di Jennifer Lawrence su Amazon: oggetti e prezzi Una collaborazione con la piattaforma di ecommerce che ha un nobile intento benefico: proteggere la ...

Jennifer Lawrence pubblica su Amazon la sua lista di nozze per il matrimonio con Maroney : Dalla crema Avenoo per pelli secche alla macchina per la pasta che crea spaghetti di verdure. Per le nozze tra Jennifer Lawrence e il gallerista Cooke Maroney oramai è quasi tutto pronto. Anche la lista di nozze. L’attrice ha pubblicato su Amazon l’elenco degli oggetti che desidererebbe ricevere per il suo matrimonio. La lista è aperta a tutti. Lawrence ha deciso di collaborare con la nota piattaforma ...

