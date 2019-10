Inter | Ibrahimovic si candida per un ritorno in Italia | Marotta chiarisce gli obiettivi

Inter - Marotta : “Ibrahimovic a gennaio? Rosa competitiva nel reparto offensivo - aspettiamo…” : Marotta sul mercato di gennaio L’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN : “Il mercato di gennaio è a disposizione delle società. La disponibilità di acquisizione non è semplice, i forti non sono disponibili ai trasferimenti, ma noi dobbiamo essere vigili per vedere il mercato quali opportunità può offrire. Ibrahimovic? Abbiamo una Rosa competitiva ...

Inter - il club nerazzurro potrebbe proporre a Ibrahimovic un contratto di sei mesi : Uno dei club che potrebbe essere protagonista nella prossima sessione invernale di calciomercato è l'Inter. Molto dipenderà anche dalla classifica visto che, se i nerazzurri dovessero continuare ad essere in lotta per il titolo, il club potrebbe fare un sacrificio per accontentare le richieste del proprio allenatore, Antonio Conte. Nonostante abbia disputato una buona prima parte di stagione, infatti, la rosa nerazzurra ha denotato ancora ...

Inter - la carica di Conte : “credo nella rosa nonostante gli infortuni. Ibrahimovic? Grande campione ma…” : Antonio Conte tiene alta la concentrazione in casa Inter: nonostante i tanti infortuni, l’allenatore nerazzurro crede nella sua rosa e ‘boccia’ il possibile ritorno di Ibrahimovic L’Inter è pronta a ripartire da dove aveva lasciato prima della sosta, magari con un risultato diverso però. Circa due settimane per metabolizzare i ko contro Barcellona e Juventus affidandosi alla cura adrenalinica di Antonio Conte. La ...

Inter - Calciomercato.com : 'Ibrahimovic potrebbe essere una soluzione a gennaio' (RUMORS) : L'Inter potrebbe essere la grande protagonista della prossima sessione di calciomercato. I nerazzurri vorranno rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Antonio Conte, andando a coprire quelle carenze evidenziate in questa prima parte della stagione. Una delle esigenze sarà quella di rinforzare l'attacco, visto il grave infortunio subito con la propria Nazionale, durante Colombia-Cile, da Alexis Sanchez. L'attaccante cileno è stato ...

Calciomercato Fiorentina - Pradé allo scoperto : “Futuro Chiesa e Interesse per Ibrahimovic? Vi dico tutto” : Calciomercato Fiorentina – A margine della presentazione al Franchi del nuovo contratto di Lorenzo Venuti, 25enne toscano prodotto del vivaio viola, il ds della Daniele Pradé ha parlato del futuro di Chiesa e dell’interesse per Ibrahimovic. Queste le sue parole. “Chiesa? Spero che possa diventare un punto fermo anche della Fiorentina futura ma spero lo pensi anche lui. Non posso adesso sostenere che non sarà così, ma le ...

Calciomercato Inter – Da Ibrahimovic a Keita : i nomi per sostituire Sanchez. Ma attenzione al centrocampo : L’Inter studia possibili soluzioni per far fronte all’infortunio di Sanchez: spunta il nome di Ibrahimovic, possibile il ritorno di Keita. La società vorrebbe Intervenire anche a centrocampo L’infortunio di Alexis Sanchez apre nuovi scenari di mercato in casa Inter. Ma senza fretta. L’attaccante cileno rientrerà nel 2020 dopo un lungo stop che potrebbe costringere i nerazzurri a ritornare sul mercato, alla ricerca ...

Inter - viva la suggestione Ibrahimovic anche se il club avrebbe smentito la cosa : L'Inter sarà sicuramente una delle protagoniste della prossima sessione invernale di calciomercato. Fino a qualche tempo fa c'era qualche dubbio su eventuali operazioni dei nerazzurri a gennaio, ma in queste settimane la rosa ha denotato ancora qualche carenza dal punto di vista numerico. Lacune accentuate anche dal brutto infortunio occorso ad Alexis Sanchez con la nazionale cilena. L'attaccante, in prestito dal Manchester United, potrebbe ...

Calciomercato - Ibrahimovic sarebbe conteso da Milan e Inter ma i nerazzurri smentiscono : Con il contratto con i Los Angeles Galaxy di Zlatan Ibrahimovic in scadenza alla fine dell'anno, molti club potrebbero tenere d'occhio lo svedese. Il modo in cui si è ripreso dai problemi al ginocchio è stato impressionante e questo dice molto sulla naturale idoneità e determinazione dell'uomo. Dopo aver subito due infortuni al ginocchio durante il periodo trascorso al Manchester United, Zlatan ha impressionato l'MLS come se nulla fosse mai ...