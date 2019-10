Instagram testa una funzione per raggruppare gli account seguiti e gestirli facilmente

Fonte : tuttoandroid

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Stando a quanto rivelato da Jane Manchun su Twitter, infatti,stando una feature che consente di "gli" L'articolounapergliproviene da TuttoAndroid.

rubio_chef : Tu tirare sasso per fare resistenza a occupazione, occupazione sparare in testa perché non approvare. Esseri abomin… - Karmagico : RT @rubio_chef: Tu tirare sasso per fare resistenza a occupazione, occupazione sparare in testa perché non approvare. Esseri abominevoli????!… - katun79 : RT @rubio_chef: Tu tirare sasso per fare resistenza a occupazione, occupazione sparare in testa perché non approvare. Esseri abominevoli????!… -