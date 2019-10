Incendio alla Cavallerizza Reale | patrimonio Unesco Torino

Torino : Incendio alla Cavallerizza Reale - storico edificio patrimonio Unesco : incendio alla Cavallerizza Reale di Torino: le fiamme si sono sviluppate questa mattina sul tetto dello storico complesso architettonico dichiarato patrimonio Unesco. Sul posto quattro squadre dei vigili del fuoco. L'articolo Torino: incendio alla Cavallerizza Reale, storico edificio patrimonio Unesco sembra essere il primo su Meteo Web.

Roma - Incendio choc al Pigneto/ 64enne dà fuoco alla casa e si suicida dal balcone : incendio a Roma nel quartiere Pigneto: una 64enne appicca fuoco in casa sua e poi si lancia suicidandosi dal balcone. Altri due incendi tra Ostia e Capitale

Nuovo impressionante Incendio in Francia : in fiamme stabilimenti industriali alla periferia di Lione : Nuovo gigantesco incendio oggi in Francia, 2 settimane dopo quello della fabbrica a Rouen, nel nord del Paese: in fiamme alcuni stabilimenti industriali riconvertiti in “incubatore” di start-up a Villeurbanne, alla periferia di Lione. Lo stabilimento riunisce oltre 55 start-up, soprattutto operanti nel settore della robotica, della realtà aumentata, dell’e-commerce e del design. Sconosciuta al momento la natura dei materiali ...

Incendio alla sacrestia a Comiso : preso il piromane : Incendio della sacrestia della Madonna della Catena a Comiso: il piromane, individuato dagli uomini del Commissariato di Pubblica Sicurezza

Napoli - anziano disabile muore prigioniero nella casa in fiamme a Posillipo : l'Incendio innescato dalla pipa : Un anziano di 82 anni è morto dopo essere stato avvolto dalle fiamme nella sua abitazione di via Posillipo, a Napoli. Il fatto è successo ieri mattina ma si è appreso solo oggi....

Mega Incendio a Sarno : ipotesi bravata di alcuni ragazzi. Altri roghi nel Napoletano : nube nera e allarme tra i residenti [GALLERY] : Per molte ore, l’enorme incendio (poi domato) sul monte Saretto ha tenuto col fiato sospeso la popolazione di Sarno (Salerno). Un incendio di dimensioni particolarmente ampie: per il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, che ha attivato la macchina necessaria alla messa in sicurezza del territorio, si tratta di una “evidente matrice dolosa e per questa ragione non può rimanere impunito. Un atto scellerato che mette a grave ...

Sarno devastata dall'Incendio - si accende l'allarme idrogeologico : «Ci voglio quarant?anni per creare un bosco e due ore per distruggerlo». È infuriato, il sindaco, Giuseppe Canfora, mentre osserva una porzione di territorio ridotta...

Incendio Avellino - primi dati dell’analisi aria : nessun allarme : nessun superamento dei valori limite di legge per varie sostanze inquinanti nell’aria: è quanto comunica l’Arpac, agenzia regionale per l’ambiente, dopo le rilevazioni eseguite ad Avellino in seguito all’Incendio di ieri in una fabbrica di materiale plastico. I dati sono relativi a idrogeno solforato, ossidi di azoto, monossido di carbonio, ozono, toluene, mentre per le concentrazioni di diossina gli esami richiedono più ...

Stazione Spaziale : Incendio vicino alla rampa - annullato lancio di cargo dal Giappone : A causa di un incendio divampato nei pressi della rampa, il lancio del razzo Giapponese H-2B dal centro Spaziale di Tanegashima è stato annullato: lo ha reso noto l’operatore del razzo, la Mitsubishi Heavy Industries. Era previsto alle 06:33 (ora locale). L’H-2B avrebbe dovuto trasportare alla ISS un carico di materiali, tra cui acqua, cibo, abiti e strumenti per esperimenti. L'articolo Stazione Spaziale: incendio vicino alla rampa, ...