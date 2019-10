Incendio alla Cavallerizza Reale di Torino | la storia del sito UNESCO che sta bruciando

Torino - Incendio alla Cavallerizza Reale : fiamme domate - crollata parte del tetto [VIDEO] : Domato e spento l’ incendio che ha interessato questa mattina la Cavallerizza Reale di Torino , patrimonio Unesco: i vigili del fuoco riferiscono che si è verificato il crollo parziale di una porzione del tetto andato in fiamme . In corso le ultime operazioni di bonifica. Il sindaco di Torino Chiara Appendino ha effettuato un sopralluogo dell’area con l’assessore al Patrimonio, Antonino Iaria. “L’ incendio poteva ...

Torino : Incendio alla Cavallerizza Reale - fiamme sul tetto. Lo storico complesso è patrimonio Unesco : fiamme alla Cavallerizza Reale , storico complesso architettonico nel centro di Torino dichiarato patrimonio dell’ Unesco . L’ incendio è scoppiato poco prima delle 8 e sta riguardando il tetto. Sul posto quattro squadre dei vigili del fuoco. Per ora non sembrano esserci feriti e si sta cercando di capire quale sia stata la causa scatenante. Da anni, lo stabile è occupato da collettivi. Si teme che il rogo possa estendersi al confinante auditorium ...

Nuovo impressionante Incendio in Francia : in fiamme stabilimenti industriali alla periferia di Lione : Nuovo gigantesco incendio oggi in Francia, 2 settimane dopo quello della fabbrica a Rouen, nel nord del Paese: in fiamme alcuni stabilimenti industriali riconvertiti in “incubatore” di start-up a Villeurbanne, alla periferia di Lione. Lo stabilimento riunisce oltre 55 start-up, soprattutto operanti nel settore della robotica, della realtà aumentata, dell’e-commerce e del design. Sconosciuta al momento la natura dei materiali ...