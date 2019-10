Incendio alla Cavallerizza di Torino | patrimonio Unesco

Torino - Incendio alla Cavallerizza Reale : fiamme domate - crollata parte del tetto [VIDEO] : Domato e spento l’incendio che ha interessato questa mattina la Cavallerizza Reale di Torino, patrimonio Unesco: i vigili del fuoco riferiscono che si è verificato il crollo parziale di una porzione del tetto andato in fiamme. In corso le ultime operazioni di bonifica. Il sindaco di Torino Chiara Appendino ha effettuato un sopralluogo dell’area con l’assessore al Patrimonio, Antonino Iaria. “L’incendio poteva ...

Roma - Incendio choc al Pigneto/ 64enne dà fuoco alla casa e si suicida dal balcone : incendio a Roma nel quartiere Pigneto: una 64enne appicca fuoco in casa sua e poi si lancia suicidandosi dal balcone. Altri due incendi tra Ostia e Capitale

Nuovo impressionante Incendio in Francia : in fiamme stabilimenti industriali alla periferia di Lione : Nuovo gigantesco incendio oggi in Francia, 2 settimane dopo quello della fabbrica a Rouen, nel nord del Paese: in fiamme alcuni stabilimenti industriali riconvertiti in “incubatore” di start-up a Villeurbanne, alla periferia di Lione. Lo stabilimento riunisce oltre 55 start-up, soprattutto operanti nel settore della robotica, della realtà aumentata, dell’e-commerce e del design. Sconosciuta al momento la natura dei materiali ...

Incendio alla sacrestia a Comiso : preso il piromane : Incendio della sacrestia della Madonna della Catena a Comiso: il piromane, individuato dagli uomini del Commissariato di Pubblica Sicurezza

Napoli - anziano disabile muore prigioniero nella casa in fiamme a Posillipo : l'Incendio innescato dalla pipa : Un anziano di 82 anni è morto dopo essere stato avvolto dalle fiamme nella sua abitazione di via Posillipo, a Napoli. Il fatto è successo ieri mattina ma si è appreso solo oggi....

Mega Incendio a Sarno : ipotesi bravata di alcuni ragazzi. Altri roghi nel Napoletano : nube nera e allarme tra i residenti [GALLERY] : Per molte ore, l’enorme incendio (poi domato) sul monte Saretto ha tenuto col fiato sospeso la popolazione di Sarno (Salerno). Un incendio di dimensioni particolarmente ampie: per il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, che ha attivato la macchina necessaria alla messa in sicurezza del territorio, si tratta di una “evidente matrice dolosa e per questa ragione non può rimanere impunito. Un atto scellerato che mette a grave ...

Sarno devastata dall'Incendio - si accende l'allarme idrogeologico : «Ci voglio quarant?anni per creare un bosco e due ore per distruggerlo». È infuriato, il sindaco, Giuseppe Canfora, mentre osserva una porzione di territorio ridotta...

Incendio Avellino - primi dati dell’analisi aria : nessun allarme : nessun superamento dei valori limite di legge per varie sostanze inquinanti nell’aria: è quanto comunica l’Arpac, agenzia regionale per l’ambiente, dopo le rilevazioni eseguite ad Avellino in seguito all’Incendio di ieri in una fabbrica di materiale plastico. I dati sono relativi a idrogeno solforato, ossidi di azoto, monossido di carbonio, ozono, toluene, mentre per le concentrazioni di diossina gli esami richiedono più ...