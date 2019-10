In The Walking Dead 10 nuovi guai si avvicinano all’orizzonte tra zombie e confini

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Nuovo episodio di The10 oggi, 21 ottobre, su Fox di Sky, per la gioia dei fan. Siamo ormai giunti al terzo episodio di questa stagione che segnerà l'uscita di scena di Michonne e ancora poco o niente sembra muoversi rispetto alla trama che conosciamo. Anche questa sera i piccoli scossoni non mancheranno soprattutto per via dei Sussurratori, di Carol e di Negan ma gli ascolti tv dei primi due episodi lasciano temere il peggio, forse la serie cult che abbiamo amato e conosciuto non esiste più? ATTENZIONE SPOILER! The10x03 riparte da Carol e Alpha. Quest'ultima invia Gamma alle porte di Alessandria per chiedere loro un incontro al confine e saranno proprio Daryl, Michonne e Carol a presentarsi all'appuntamento per una questione di confine. La leader dei Sussurratori è convinta che i superstiti debbano pagare per aver sconfinato ma questa volta non ...

