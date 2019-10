In Italia triplicati i minori poveri in 10 anni I bambini leggono meno e fanno meno sport

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Insono oltre un milione e 260 mila iche vivono in condizioni di povertà assoluta; negli ultimi diecisono: passando dal 3,7% del 2008, pari a 375 mila, al 12,5% del 2018. Di questi, 563 mila vivono nel mezzogiorno, 508 mila al nord e 192 mila al centro. A denunciare la condizione di bimbi e adolescenti inè Save The Children nell’Atlante dell’Infanzia a rischio, diffuso oggi in 10 città in occasione del lancio della campagna ’Illuminiamo il futuro” per il contrasto alla povertà educativa.Si tratta - spiega Save the Children nella pubblicazione curata da Giulio Cederna e dal titolo ‘Il tempo dei’ - di un record negativo tra i Paesi europei che ha visto un peggioramento neglipiù duri della crisi economica, tra il 2011 e il 2014, quando il tasso dei...

