In Italia nascono sempre meno bambini Genitori sempre più anziani

(Di lunedì 21 ottobre 2019) La crisi economica ha avuto un impatto anche sull'aumento della denatalità. Nel 2008, ini minori rappresentavano il 17.1% della popolazione residente, mentre nel 2018 sono ridotti al 16.2%. Un fenoche si è sviluppato in maniera non uniforme, ma che si è concentrato in particolare nel sud e nelle isole - che hanno perso un minore ogni 10 - e che al centro e al nord è statoincisivo per la presenza delle famiglie straniere. Questi alcuni tra i dati messi in luce dal X Atlante dell'infanzia a rischio di Save the Children. Inpochie hanno in mediapiùrispetto al passato: il percorso che consente di diventarepiù lungo e complesso, anche in considerazione delle difficoltà per i più giovani di raggiungere l'autonomia necessaria per sostenere un nuovo nucleo familiare. ...

