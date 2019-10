Il Vaticano sull' orlo di un possibile crac finanziario | esce il libro di Gianluigi Nuzzi

Che fine hanno fatto le promesse dei Cinque Stelle sull’Imu al Vaticano : "Invece di insistere con queste norme facciano pagare davvero l'Imu al Vaticano ": questi sarebbero i commenti ai piani alti di palazzo Chigi nei confronti del retromarcia dei Cinque Stelle per quanto riguarda alcuni punti della manovra approvata lunedì scorso in Cdm. Il Movimento ha una lunga storia quando si parla di tasse sugli immobili del Vaticano : ma a che punto è la vicenda?Continua a leggere

Papa Francesco non può più fidarsi di nessuno. Trema il Vaticano - clamoroso sospetto sulla Gendarmeria : Papa Francesco ha avviato la procedura per la sostituzione del capo della Gendarmeria vaticana Domenico Giani. Dopo lo scandalo finanziario che ha travolto il Vaticano Bergoglio si sarebbe convinto dell'opportunità di un cambio ai vertici della struttura che si occupa di tutte le inchieste avviate d

Vaticano - la nomina del procuratore Pignatone accelerata da Papa Francesco dopo l’inchiesta sulle operazione finanziarie illecite : Dal l’inchiesta su Mafia Capitale a quelle finanziarie della Santa Sede. Papa Francesco ha nomina to presidente del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano Giuseppe Pignatone che subentra così all’ex rettore dell’Università Lumsa di Roma, Giuseppe Dalla Torre. Una nomina che arriva mentre nei sacri palazzi c’è sgomento per la sospensione di cinque dirigenti vaticani a seguito del l’inchiesta sulle operazioni finanziarie illecite . E c’è già ...

"Dopo il mio Vaticano lavoro a un film sulla mafia a New York" - : Francesca Scorcucchi Il regista ha vinto il premio del Festival italiano della televisione. «La nostra tv piace all'estero» Francesca Scorcucchi da Los Angeles Paolo Sorrentino, premio Oscar per La grande bellezza, ideatore di una serie amata dal pubblico internazionale come The Young Pope e ora del suo seguito The New Pope, è a Los Angeles e ci resterà un anno. Ieri ha partecipato al lancio di ITTV festival, il primo festival ...