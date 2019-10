“Il Vaticano è a rischio fallimento finanziario” | tra malumori e tradimenti | come è

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Ilè adefault. Se entro il 2023 i conti non saranno risanati la Santa Sede potrebbe essere travolta da un crac finanziario. È quanto emerge dai documenti pubblicati nel nuovo libro di Gianluigi Nuzzi, Giudizio universale, edito da Chiarelettere. Un volume che, proprioi precedenti scritti dal giornalista sul, svela retroscena inediti e a dir poco inquietanti della vita dei sacri palazzi. Un testo che arriva mentre il Papa è alle prese con il Sinodo speciale dei vescovi sull’Amazzonia che il 26 ottobre 2019 sarà chiamato a decidere se dare il via libera ai cosiddetti “viri probati”. Ovvero uomini sposati che vengono ordinati preti senza lasciare la loro famiglia. Ma anche dall’indagine immobiliare che ha travolto la Segreteria di Stato e ha già costretto alle dimissioni l’ormai ex comandante della Gendarmeria Vaticana, Domenico Giani. “La situazione – ...

Agenzia_Ansa : 'La crisi finanziaria del #Vaticano è arrivata a sfiorare il fantasma del default'. A scriverlo è @GianluigiNuzzi n… - SkyTG24 : Esce nuovo libro di Nuzzi: il Vaticano rischia il crac finanziario - GianluigiNuzzi : “Perchè il Vaticano rischia di fallire' Amiche, amici, finalmente #GiudizioUniversale da oggi è in libreria (e su… -