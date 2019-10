Il segreto | anticipazioni del 22 ottobre | Mesia ritorna a Puente Viejo con Maria Elena

Il segreto/ Anticipazioni puntata 22 e 21 ottobre : a Puente Vejo arriva Maria Elena : Il Segreto, Anticipazioni puntata 22 e 21 ottobre. Maria riceve una lettera da Roberto mentre a Puente Vejo arriva Maria Elena, la fidanzata di Fernando.

Il segreto - anticipazioni 23 e 24 ottobre : Elsa arrestata dopo la denuncia di Antolina : Torna l'appuntamento con le notizie su Il Segreto, lo sceneggiato che ogni giorno è visto da oltre tre milioni di telespettatori in Italia. Le anticipazioni delle puntate che saranno trasmesse mercoledì 23 e giovedì 24 ottobre, dopo l'appuntamento con Uomini e Donne, rivelano che Antolina Ramos deciderà di vendicarsi di Elsa Laguna. La moglie di Isaac farà arrestare la figlia di Amancio per adulterio. Francisca Montenegro, invece, conoscerà per ...

Il segreto anticipazioni dal 21 al 27 ottobre 2019 : Elsa finisce in prigione! : Le Anticipazioni della soap di Canale 5 per la quarta settimana di ottobre, rivelano che la povera Elsa finirà in prigione, mentre Severo - ormai in bancarotta - sospetterà di Francisca.

Anticipazioni Il segreto - parla Prudencio : “Vi sorprenderò” : Il Segreto Anticipazioni: le rivelazioni di Josè Milan sul suo personaggio Uno dei protagonisti principali de Il Segreto è Prudencio Ortega. Il fratello di Saul, accolto a Puente Viejo come un eroe per aver salvato la vita a Donna Francisca, è cambiato. Josè Milan, l’attore che interpreta Prudencio, in un’intervista rilasciata al mensile Il Segreto, ha svelato cosa succederà al suo personaggio nelle prossime puntate de Il Segreto. ...

Il segreto anticipazioni 21-27 ottobre : Prudencio minacciato di morte - Elsa picchiata : Promettono suspense le anticipazioni de Il Segreto della settimana dal 21 al 27 ottobre. Interventi inaspettati, minacce di morte, ritorni clamorosi, queste saranno alcune delle caratteristiche che contraddistingueranno le trame dell'amata soap opera in onda su Canale 5 nei prossimi giorni. Se ne vedranno delle belle con Prudencio in pericolo di vita a causa di una minaccia di morte mossa da un certo Pablo. Quest'ultimo si scoprirà essere un ...

Anticipazioni Il segreto - puntate spagnole : Marcela sospetta che Matias abbia l'amante : Sono tempi duri quelli che stanno affrontando Matias e Marcela nelle attuali puntate spagnole de Il Segreto. Le Anticipazioni relative alle puntate in onda da lunedì 21 a venerdì 25 ottobre segnalano, infatti, che Matias continuerà a vedere di nascosto Alicia, pur ammettendo di sentirsi in colpa per la mancanza di rispetto nei confronti di Marcela. Quest'ultima noterà la stranezza nel comportamento del marito, chiedendogli senza mezzi termini se ...

Anticipazioni Il segreto - Maria abbandona i figli? Colpo di scena dopo l’incidente : Figli di Maria in pericolo? Le ultime Anticipazioni de Il Segreto sulla famiglia della Castaneda: ecco cosa succederà dopo l’incidente Cosa ci rivelano le Anticipazioni spagnole de Il Segreto? Ci sarà una devastante esplosione che cambierà drasticamente la vita di Maria Castaneda: resterà sulla sua sedia a rotelle. Questo la deprimerà a tal punto di […] L'articolo Anticipazioni Il Segreto, Maria abbandona i figli? Colpo di scena dopo ...