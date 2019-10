Il satellite Solar Orbiter pronto per la sua missione “infuocata” | parte per la Florida

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 21 ottobre 2019), lache costituisce il fiore all’occhiello dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) per lo studio del Sole, ha completato tutti i test ed è pronta per essere trasportata a Cape Canaveral, in, in vista del lancio, previsto nel febbraio 2020. Costruito da Airbus a Stevenage (UK),studierà nel dettaglio il Sole per comprendere meglio i suoi effetti sul sistemae. Ilè dotato di una serie di strumenti complementari che misureranno le caratteristiche del plasmae (particelle, campi elettrici e magnetici) che attraverserà, effettuando allo stesso tempo osservazioni sulla superficie del Sole, sull’atmosfera esterna, sulla fotosfera e sulla coronae. Da ottobre 2018 la sondaè stata sottoposta a una serie di test presso il centro prove IABG, vicino a Monaco di Baviera. Fra i test, quelli su compatibilità ...

ttapr : Il satellite Solar Orbiter, costruito da Airbus, parte per la Florida verso il Sole -