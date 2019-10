Il re della Thailandia punisce la concubina che voleva diventare regina ma dietro c' è

Il re della Thailandia ripudia la consorte. L'aveva sposata lo scorso luglio davanti alla terza moglie : Il re thailandese Maha Vajiralongkorn ha accusato la consorte reale, la 34enne Sineenart Wongvajirapakdi, di slealtà, revocandole tutti i titoli, reali e militari. Lo ha annunciato la casa regnante in un comunicato.Lo scorso luglio, tra la sorpresa dei sudditi, la prima concubina reale della Thailandia aveva ricevuto in diretta tv la cosiddetta ‘unzione’ dal sovrano. Era la prima volta nella storia moderna del Paese che un ...

VIDEO MotoGP - GP Thailandia 2019 : gli highlights della gara. Marc Marquez la spunta su Quartararo - 3° Vinales : Marc Marquez batte Fabio Quartararo in volata, vince il Gran Premio di Thailandia 2019 e conquista aritmeticamente l’ottavo titolo iridato della carriera nel Motomondiale. Il fuoriclasse nativo di Cervera ha raccolto il nono successo di tappa stagionale precedendo di un soffio un ottimo Quartararo, sempre più vicino all’appuntamento con la prima vittoria nella classe regina. Sul podio anche un buonissimo Maverick Viñales, terzo con ...

MotoGp – Palla 8 in buca d’angolo - Marquez è campione del mondo : le immagini della festa in Thailandia [GALLERY] : Il pilota della Honda ha festeggiato con una Palla da biliardo numero 8 il suo ottavo titolo in carriera, il sesto in MotoGp Marc Marquez è campione del mondo di MotoGp per la sesta volta in carriera, otto i titoli mondiali complessivi se si contano anche quelli in 125 e 250. Una bacheca immensa per un pilota di 26 anni che sta riscrivendo record su record, entrando di diritto nel gotha del motociclismo. In Thailandia il pilota spagnolo ha ...

MotoGP - GP Thailandia 2019 : analisi della gara. Marquez e Quartararo superiori - Andrea Dovizioso e Valentino Rossi impotenti : L’allievo non riesce a superare il maestro. Potrebbe essere questo un breve titolo riassuntivo per quanto accaduto oggi nel GP della Thailandia 2019 di MotoGP, un duello bellissimo e tutto psicologico tra il campionissimo di quest’era del motociclismo e il nuovo che avanza. Marc Marquez alla fine trionfa davanti a Fabio Quartararo e mette in cassaforte anche per la matematica l’ottavo titolo iridato della sua carriera, il ...

MotoGp – Marc Marquez è campione del mondo - la nuova classifica piloti dopo il Gp della Thailandia : Il pilota spagnolo si prende l’ottavo titolo mondiale in carriera, chiudendo i conti con la vittoria in Thailandia. Dovizioso scivola a 110 punti a quattro gare dalla fine Marc Marquez chiude i conti e si laurea campione del mondo in Thailandia, il pilota spagnolo vince davanti a Quartararo e Viñales e chiude in conti nel Mondiale, facendo scivolare Dovizioso a -110 punti a quattro gare dalla conclusione. Una stagione trionfale ...

MotoGp – La strategia di Marquez e la soddisfazione di Quartararo e Viñales : le parole dei top-3 nel parco chiuso del Gp della Thailandia : Le parole dei primi tre classificati nel parco chiuso del Gran Premio della Thailandia, tanta euforia per Marc Marquez Ottavo titolo per Marc Marquez in carriera, un trionfo quello del pilota spagnolo che si conferma campione del mondo vincendo il Gran Premo della Thailandia davanti a Fabio Quartararo e Maverick Viñales. AFP/LaPresse Nono successo in stagione per il rider della Honda, capace di prendersi la gloria anche a Buriram, ...

Moto3 – Albert Arenas beffa Dalla Porta in volata e vince il Gp della Thailandia - l’italiano però sorride in ottica iridata : Terza vittoria in carriera per lo spagnolo, che batte in volata Lorenzo Dalla Porta: l’italiano può sorridere perchè allunga in classifica su Canet Albert Arenas vince il Gran Premio della Thailandia di Moto3, il pilota spagnolo centra il terzo successo in carriera battendo in volata Lorenzo Dalla Porta. Un piazzamento che comunque non delude il rider italiano, che allunga così in classifica iridata a +22 su Aron Canet a quattro gare ...

MotoGp – Si spengono i semafori a Buriram : ecco la partenza del Gran Premio della Thailandia [VIDEO] : semafori spenti sul circuito di Buriram, possono dunque iniziare le emozioni del Gran Premio della Thailandia L’adrenalina sale e il cuore comincia a battere in gola. I semafori si spengono, mano sul gas e via per vivere al massimo il Gran Premio della Thailandia, pronto per regalare spettacolo e colpi di scena. Fabio Quartararo davanti a tutti, con Maverick Viñales e Marc Marquez alle sue spalle per provare subito ad azzannarlo. ...

MotoGP in tv - GP Thailandia 2019 : orario d’inizio della gara - palinsesto SKY e TV8 : Il conto alla rovescia sta per terminare, manca ormai pochissimo al via del Gran Premio di Thailandia 2019 anche per la classe MotoGP. Alle ore 9.00 italiane scatterà una gara potenzialmente decisiva per l’assegnazione del titolo iridato, con lo spagnolo Marc Marquez prossimo a laurearsi per l’ottava volta in carriera campione del mondo. Il pilota di Cervera dovrà fare due punti in più di Andrea Dovizioso per poter festeggiare già a ...

VIDEO Fabio Quartararo - il giro della pole nel GP di Thailandia 2019 : Fabio Quartararo partirà dalla pole position nel Gran Premio di Thailandia 2019 di MotoGP, in programma domani sulla pista di Buriram. Il francese della Yamaha Team Petronas, nonostante una caduta nel finale, ha girato in 1:29.719, facendo segnare il nuovo record della pista e andando a prendersi la quarta pole della stagione nel suo anno da rookie nella classe regina. Dietro di lui lo spagnolo Maverick Vinales (Yamaha) e il leader del ...

MotoGp – Quartararo in pole - Vinales e Marquez completano la prima fila : la griglia di partenza del Gp della Thailandia : Stessi piloti ma posizioni diverse rispetto alla prima fila del Gp di Aragon, in Thailandia infatti c’è Quartararo che precede Vinales e Marquez Quarta pole position in stagione per Fabio Quartararo, che in Thailandia precede Vinales e Marquez grazie ad un tempo pazzesco che gli vale anche il record della pista. Una prestazione solida quella del francese, che domani dunque si candida tra i favoriti per la vittoria del Gran Premio. ...

A che ora iniziano le qualifiche della MotoGP? Diretta - differite - programma SKY e TV8 del GP di Thailandia 2019 : Questa mattina sarà il tempo delle qualifiche al GP di Thailandia 2019 per quel che concerne la MotoGP, che corre per la seconda volta nel Paese asiatico. Fabio Quartararo, Maverick Viñales, Franco Morbidelli e Marc Marquez: questi i protagonisti delle prove libere della prima giornata, in un Mondiale che ha decisamente preso la strada di Marc Marquez, leader della classifica con un vantaggio incolmabile su Andrea Dovizioso e per il quale ...

Moto2 - l’infortunio è ormai alle spalle : Mattia Pasini dichiarato ‘fit’ per il Gran Premio della Thailandia : Dopo aver saltato per infortunio le gare di Misano e Aragon, Pasini potrà dunque tornare in sella alla Kalex del Tasca Racing in occasione del Gp di Thailandia Mattia Pasini può finalmente tornare in pista, l’infortunio al coccige rimediato nelle prove libere del Gran Premio di Misano è ormai superato, dunque il pilota romagnolo sarà al via del Gran Premio della Thailandia. Assente sia a Misano che ad Aragon, il ‘Paso’ ...

MotoGp - la Ducati sbarca a Buriram : 10 cose da sapere sul Gran Premio della Thailandia : Il quindicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp si svolge in Thailandia, ecco dieci cose da sapere sulla gara di Buriram Le prossime quattro gare del Campionato Mondiale MotoGp 2019 si svolgeranno fuori dall’Europa. La prima tappa è Buriram, sul Chang International Circuit, dove si corre per la seconda volta dopo l’inserimento di questa gara nel calendario 2018. Il GP della Tailandia è il quindicesimo appuntamento della stagione ...