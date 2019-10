Il procuratore Greco | «Aziende investono in tangenti anziché in innovazione»

Fonte : corriere

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Il capo della procura attacca anche «il legame tra corrotti (i governi) e i corruttori (le grandi multinazionali)» che incidono sulle condizioni di vita delle popolazioni

