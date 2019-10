Il portiere è una saracinesca | parate da urlo contro il Paris Saint-Germain | salva i pali

Jairzinho Pieter come Astori - il portiere di Curaçao muore in ritiro con la sua Nazionale : fatale una crisi cardiaca : Il portiere 31enne è stato soccorso dai medici della sua Nazionale per un malore prima di addormentarsi tranquillamente, poi la tragedia Un tragedia scuote la Nazionale di Curaçao, proprio alla vigilia della partita di Nations League della CONCACAF da giocare contro Haiti. Il portiere Jairzinho Pieter è morto nella sua stanza d’albergo per una crisi cardiaca, proprio come avvenuto a Davide Astori nel marzo 2018 prima di ...

Tragedia nel mondo del calcio - portiere di una nazionale trovato morto nella sua stanza d’albergo [DETTAGLI] : Tragedia nel mondo del calcio. Il portiere del Centro Dominguito e della nazionale di calcio di Curacao, Jairzinho Saul Emmanuel Pieter, è stato trovato morto ieri nella sua stanza d’albergo a Port au Prince, ad Haiti. Secondo quanto rivelato dal ministro dello sport haitiano, Edwing Charles, il calciatore nativo di Willemstad, che avrebbe compiuto 32 anni il prossimo 11 novembre, è rimasto vittima di un arresto ...

