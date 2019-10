Il periodo più felice degli italiani negli ultimi 200 anni? Lo svela una ricerca

Morgan - il periodo nero non finisce più Aggredisce un paparazzo che lo fotografa : Annose liti con le ex, dilemmi privati e persino un dannosissimo e sofferto procedimento giudiziario che ha portato a uno sgombero. Non è davvero un bel periodo per il compositore e cantautore milanese Morgan, nome d'arte di Marco Castoldi. Dopo lo sfratto di giugno dalla sua casa di Monza e il recentissimo sfogo davanti alle telecamere di Striscia la notizia durante il quale l'artista ha spiegato di non poter lavorare «perché se firmo un ...

Claudia - moglie di Nainggolan - il tumore e la chemio : «Il periodo più brutto della mia vita» : Claudia e Radja NainggolanClaudia e Radja NainggolanClaudia e Radja NainggolanClaudia e Radja NainggolanClaudia e Radja NainggolanClaudia Lai, moglie del calciatore Radja Nainggolan, due mesi fa aveva raccontato il «nuovo percorso della vita» che si era ritrovata a dovere intraprendere: l’inizio della chemioterapia, dopo la diagnosi di un tumore. «Che dire, dopo secchiate di lacrime versate, è ora di andare a combattere questa brutta ...

La moglie di Nainggolan racconta il tumore : "Il mio periodo più buio" : “Una foto in bianco e nero per raccontare la mia storia, fermare tutto e subito per ricordare un momento in particolare, il periodo più buio della mia vita”. È la didascalia che accompagna l’ultimo post su Instagram di Claudia Lai, la moglie del giocatore del Cagliari, ex Inter e Roma, Radja Nainggolan, affetta da un tumore al seno. La donna ha pubblicato un'immagine in cui è ritratta con i capelli rasati, a due mesi esatti dall’11 ...

Nainggolan - la moglie Claudia e il tumore : "Il periodo più brutto della mia vita" : Claudia Lai, la moglie del centrocampista belga del Cagliari Radja Nainggolan, ha iniziato la sua lotta contro il tumore. Con uno stato su Instagram, la signora Nainggolan ha rivelato di aver cominciato il ciclo di chemioterapie e ha deciso di condividere con i follower tutte le paure e le sensazion

Claudia Lai Nainggolan sui social : Il periodo più buio della mia vita : La moglie di Radja Nainggolan sta lottando contro un tumore e posta una foto su Instagram in cui racconta l’inizio della chemioterapia: lo scatto sommerso di like e commenti d’incoraggiamento. Claudia Lai Nainggolan si mostra per la prima volta con il suo nuovo taglio di capelli. Niente look alla moda o trend super chic: la moglie di Radja Nainggolan sta lottando contro un tumore e ha deciso di “darci un taglio” a poco più di un mese dalla loro ...

Chiara Ferragni racconta il periodo più buio : “Avevo il cuore spezzato” : Chiara Ferragni racconta il suo periodo più buio su Instagram, fra paure, sofferenza e la voglia di rinascere. Oggi la fashion blogger è felice accanto a Fedez e al piccolo Leone, ma non è stato sempre così. I Ferragnez hanno trascorso le vacanze a Ibiza, fra gita in yacht e aperitivi al tramonto, ma ora è arrivato il momento di tornare a casa. La Ferragni infatti presto riprenderà a viaggiare in giro per il mondo per presentare il suo ...