Il papà si ammala di leucemia e il figlio | appena compie 18 anni | gli dona il midollo

Fonte : baritalianews

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Una storia d’amore e di altruismo quella che stiamo per raccontare e che è accaduta nel Salento nel mese di maggio di quest’anno. Un uomo si èto di, in una forma anche molto aggressiva . Purtroppo, si sa è molto difficile trovaretori compatibili anche perchè il mondo dellezioni è ancora guardato con diffidenza e timore. IlJacopo,compiuti diciotto, hato il suoosseo al. E ha voluto lanciare un appello: “tutti possono salvare la vita di una persona con un semplice gesto” Il 16 aprile di quest’anno Jacopo si è sottoposto al prelievo presso il centro immunotrasfusionale dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce per aiutare il padre. Successivamente, il 29 maggio, è stato effettato il trapianto al. La mamma parla così delche ha compiuto un gesto pieno di amore verso il padre: «Siamo orgogliosi di quello ...