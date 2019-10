Il nuovo volto della dermatologia | convegno a Napoli il 25-26 Ottobre

Ecco il volto del nuovo “intruso” interstellare : Hubble ha fotografato la cometa Borisov : Lo ha rifatto. Il telescopio Hubble ha scovato e fotografato meglio di altri il nuovo intruso del Sistema solare. La cometa interstellare 2I/Borisov. Il primo identikit era stato elaborato grazie alle immagini dei telescopi Gemini Nord alle Hawai e William Herschel a La Palma (Spagna) e lo studio pubblicato sulla rivista Nature Astronomy dai ricercatori dell’Università Jagellonica di Cracovia guidati da Piotr Guzik. A loro si deve lo ...

Probabili formazioni Italia Grecia/ Quote - Giovanni Di Lorenzo è il volto nuovo : Probabili formazioni Italia Grecia: le Quote del match. Il volto nuovo azzurro verso la sfida questa sera all'Olimpico in vista degli Europei 2020.

Arrestato il mostro di Nantes - uccise moglie e 4 figli : in fuga per 8 anni con un "nuovo" volto : Arrestato il mostro di Nantes. È finita dopo otto anni di fuga la caccia a Xavier Dupont de Ligonnes, soprannominato il «mostro di Nantes», accusato di aver sterminato la moglie e...

Un posto al sole : Bianca Boschi ha un nuovo volto - quello di Sofia Piccirillo : Nella puntata di Un posto al sole andata in onda ieri martedì 24 settembre, i fan si sono meravigliati, quando si sono ritrovati dinanzi a un nuovo giovanissimo personaggio misterioso. Inizialmente tutti sono rimasti un po' perplessi nel vedere questa bimba alla Terrazza e hanno immaginato si trattasse semplicemente di un'amica di Mia, ma quando la piccola si è rivolta a Franco chiamandolo papà, tutto è stato chiaro. Bianca non sarà più ...

Migranti : Battelli - ‘bene accordo se rappresenta nuovo volto Ue - no a trucchi’ : Roma, 23 set. (AdnKronos) – “L’Unione europea che abbiamo visto in azione oggi a Malta ha finalmente il volto dell’equità , della solidarietà e dell’accoglienza. Mi auguro solo che questa nuova espressione non sia dettata dal trucco delle grandi occasioni ma il risultato di un cambiamento reale e duraturo”. è quanto afferma, in una nota, il presidente della Commissione per le Politiche Ue della Camera ...

Il primo teaser trailer di The Crown 3 è la metafora perfetta del nuovo volto della Regina (video) : Che Elisabetta II non avrà più le fattezze di Claire Foy è cosa nota agli spettatori ormai da mesi, ma il primo teaser trailer di The Crow 3 gioca proprio su questo cambiamento radicale del cast per introdurre la nuova stagione, con una metafora perfetta per presentare al pubblico il nuovo volto della Sovrana d'Inghilterra. Nel primo teaser trailer di The Crown 3, l'attrice Olivia Colman nei panni della Regina Elisabetta osserva dubbiosa i ...

MotoGP - GP Aragon 2019 : stravolto il programma - cambiati tutti gli orari. Il nuovo calendario - programma - orario d’inizio e tv : Il programma del GP d’Aragon 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si disputerà nel weekend del 20-22 settembre, è stato stravolto rispetto al piano originario. Per evitare una sgradita contemporaneità con il GP di Singapore della Formula Uno è infatti stata anticipata la partenza della gara della MotoGP che sarà alle ore 13.00 di domenica 22 settembre e non più alle ore 14.00: un anticipo di un’ora che si è rivelato necessario perché ...

Junior Cally si toglie la maschera e mostra il volto nel nuovo videoclip (video) : Oggi pomeriggio Junior Cally ha pubblicato il video di 'Tutti con me', anticipazione del suo prossimo album "Ricercato", che sarà disponibile in formato fisico nei negozi di dischi, oltre che su tutte le principali piattaforme di streaming, a partire dal prossimo 6 settembre. Il pezzo era già stato diffuso sulle piattaforme di streaming musicale la scorsa settimana – senza il videoclip ufficiale pubblicato oggi – ed aveva fatto molto discutere ...

Casting per alcuni spot promozionali e per il nuovo volto di Oriocenter : In questo periodo ci sono dei Casting aperti per realizzare alcuni spot di carattere promozionale e pertanto è aperta la ricerca di vari ruoli attoriali con pregressa esperienza in ambito recitativo. Sono poi tuttora in corso le selezioni per la ricerca del nuovo volto di Oriocenter. spot promozionali Per la realizzazione di alcuni brevi spot promozionali sono aperte le selezioni per la ricerca di quattro uomini e quattro donne di età compresa ...

Chanel Beauty sceglie una modella transgender come nuovo volto : Teddy QuinlivanTeddy QuinlivanTeddy QuinlivanTeddy QuinlivanTeddy QuinlivanTeddy QuinlivanTeddy QuinlivanTeddy QuinlivanChanel Beauty e Teddy Quinlivan, modella transgender, insieme depositano una pietra miliare sul cammino verso l’evoluzione del mondo della bellezza. La 25 enne, nata a Boston, è stata scelta come volto della nuova campagna della storica maison parigina. L’annuncio della collaborazione arriva dalla stessa modella sul ...