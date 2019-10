Il nuovo volo più lungo del mondo durerà 19 ore

Fabio Volo - il nuovo libro già disponibile su Amazon prima dell’uscita nelle librerie. L’Associazione Librai Italiani : “Fatto molto grave” : “Una gran voglia di vivere” è il nuovo libro di Fabio Volo, in uscita il 22 ottobre per Mondadori ma già disponibile su Amazon: lo ha annunciato l’autore con una storia su Instagram. Immediata – e furente – la reazione dell’Associazione dei Librai Italiani: “Il fatto è estremamente grave e certifica quanto da tempo noi Librai di Ali Confcommercio denunciamo, ovvero che il sistema distributivo del libro ...

Sul tavolo del Consiglio europeo il nuovo budget Ue : per l’Italia meno 4 - 7 miliardi dai fondi Pac : È l’esordio dell’esecutivo giallo rosso al vertice di Bruxelles. La Commissione europea ha chiesto ai leader Ue di raggiungere un’intesa in Consiglio entro la fine di quest’anno ma le distanze tra gli Stati membri rendono più probabile un accordo nel secondo semestre del 2020, sotto la presidenza tedesca

Il favoloso mondo del Joker nel nuovo episodio del nostro podcast : Non solo un successo di critica, con il Leone d’oro alla Mostra del cinema di Venezia, ma anche alla prova del pubblico. Al momento il Joker di Todd Phillips al botteghino ha infatti superato i 500 milioni di dollari a livello mondiale. La nuova pellicola dedicata all’antagonista per eccellenza di Batman continua a mietere consensi, ma non tutti sono d’accordo: per alcuni infatti non si tratta davvero di un capolavoro, ma di ...

Aeroporti : nuovo volo Ryanair Trapani-Malta - Airgest pronta a saldare debito : Palermo, 14 ott. (AdnKronos) - Ryanair lancia il nuovo volo Trapani-Malta da marzo 2020. L'annuncio arriva insieme all'impegno dei sindaci dei comuni del trapanese, del presidente di Airgest Salvatore Ombra e del presidente della Camera di Commercio di Trapani Pino Pace, a saldare il debito maturato

Aeroporti : nuovo volo Ryanair Trapani-Malta - Airgest pronta a saldare debito : Palermo, 14 ott. (AdnKronos) – Ryanair lancia il nuovo volo Trapani-Malta da marzo 2020. L’annuncio arriva insieme all’impegno dei sindaci dei comuni del trapanese, del presidente di Airgest Salvatore Ombra e del presidente della Camera di Commercio di Trapani Pino Pace, a saldare il debito maturato nei confronti della compagnia low cost con le quote di co-marketing arretrate, consentendo così all’Airgest, società ...

Tiro a volo - World Cup Final Al Ain 2019 : la cinese Meng Wei si prende lo skeet femminile siglando il nuovo record del mondo : Se si chiamano World Cup Final un motivo ci sarà e infatti dall’atto conclusivo dello skeet femminile arriva il botto assoluto di giornata nel panorama del Tiro a volo internazionale. La cinese Meng Wei si aggiudica la gara incamerando la prima Sfera di Cristallo della carriera, dopo due secondi posti (2014, 2016), siglando il nuovo record del mondo di Finale. La shooter nata a Lai Zhou Shan Dong abbatte 59 dei 60 piattelli a disposizione ...

Governo - la diretta – nuovo tavolo tra le delegazioni Pd e M5s : distanza su Di Maio vicepremier. Oggi si chiudono consultazioni da Mattarella : Ultimo giorno utile a Movimento 5 Stelle e Pd per trovare un accordo da proporre al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Oggi (mercoledì) si chiuderanno infatti le consultazioni tra le formazioni parlamentari e il Capo dello Stato, con i Democratici che alle 16 saliranno al Quirinale, dopo la presenza in mattinata di Liberi e Uguali e Fratelli d’Italia, seguiti poi da Forza Italia alle 17, Lega alle 18 e, infine, M5s alle 19. ...

Governo - la diretta – nuovo tavolo tra le delegazioni Pd e M5s : distanza su Di Maio vicepremier e voto Rousseau. Partiti oggi da Mattarella : Ultimo giorno utile a Movimento 5 Stelle e Pd per trovare un accordo da proporre al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. oggi (mercoledì) si chiuderanno infatti le consultazioni tra le formazioni parlamentari e il Capo dello Stato, con i Democratici che alle 16 saliranno al Quirinale, dopo la presenza in mattinata di Liberi e Uguali e Fratelli d’Italia, seguiti poi da Forza Italia alle 17, Lega alle 18 e, infine, M5s alle 19. ...

Lega - Centinaio apre al M5S : 'Pronti a tornare al tavolo per fare un nuovo contratto' : Nel mondo politico italiano, dopo le dichiarazioni del Capo dello Stato, continuano le trattative e si moltiplicano i possibili scenari sul tavolo. Se da un lato il M5S tenta di fare accordi col Partito Democratico per un possibile nuovo governo, dall'altra assistiamo ai tentativi da parte della Lega di ricucire lo strappo nella maggioranza che ha guidato il Paese nell'ultimo anno. Di recente, il ministro per le politiche agricole, Gian Marco ...

Sky : nuovo tweet di Wanda che conferma la volontà di Icardi di restare all’Inter : Sky riporta del nuovo tweet di Wanda che ritrae mogli e fidanzate dei calciatori dell’Inter con la scritta “un nuovo anno insieme” Un nuevo año juntas pic.twitter.com/G28O6mQ2TO — wan (@WandaIcardi27) August 23, 2019 Un messaggio che in una situazione molto incerta come quella sul futuro di Icardi fa pensare che Mauro abbia deciso di rimanere all’Inter anche se non gioca. Un anno da separati in casa dunque si prospetta ...

Le carte di M5s - Lega e Pd sono sul tavolo. Di Maio detta 10 punti per fare un nuovo governo : Con la deLegazione di Fratelli d'Italia al Quirinale ha preso il via la seconda giornata di consultazioni dopo le dimissioni del premier Giuseppe Conte. Nello studio alla Vetrata sfilano le deLegazioni dei partiti maggiori, dopo Fdi anche Fi, Pd, Lega e infine M5s. Da tutti il Capo dello Stato si attende scelte chiare e tempi rapidi, per senso di responsabilità verso il Paese che ha davanti a sé scelte importanti a ...