Il nuovo Batman di WB Montreal si chiamerà Batman | Arkham Legacy?

«The Batman» - Paul Dano è il nuovo Enigmista : Dopo Catwoman, The Batman ha trovato il suo Enigmista. Sarà Paul Dano a interpretare uno dei villain dell'Uomo Pipistrello nel film di Matt Reeves. Anche stavolta, è stato il regista stesso ad annunciare l'assegnazione della parte all'attore americano, visto negli ultimi anni in vari film tra cui Looper, 12 Anni Schiavo, Youth - La giovinezza. Su Twitter, infatti, Reeves ha pubblicato una gif di Paul Dano e un unico, ...

Alle 21 : 50 seguite in diretta con noi il nuovo State of Play tra The Last of Us Part II e i rumor su Death Stranding e Batman : "Stiamo preparando uno spettacolo ricco di annunci, della durata di circa 20 minuti e con una veste grafica rinnovata. Avremo fantastiche novità da condividere con voi, tra cui annunci di nuovi giochi, nuovi contenuti di Worldwide Studios e altre novità. Ci sarà da divertirsi! Ah, anticipo subito una cosa: non aspettatevi aggiornamenti sui nostri piani per la nuova generazione in quest'episodio". Con queste parole Sid Shuman di Sony ha ...

Batman Arkham : WB Games pubblica un misterioso tweet - il primo teaser del nuovo gioco del Cavaliere Oscuro? : In occasione delle celebrazioni per l'ottantesimo anniversario di Batman, il team di WB Games Montréal ha deciso di omaggiare il Cavaliere Oscuro su Twitter. Ma probabilmente si tratta di molto di più di un semplice messaggio di auguri.In allegato al tweet è presente un video che inquadra un palazzo illuminato dall'iconico bat-segnale. Fin qui nulla di strano, ma, come segnala la sempre attenta community di ResetERA, basta prestare un minimo di ...

Aspettando il Batman Day 2019 - il crossover con Fortnite anticipa qualche nuovo annuncio? : Le celebrazioni per il Batman Day 2019 sono ormai in procinto di cominciare. Il giorno dedicato al Cavaliere Oscuro è come sempre il 21 settembre, che quest'anno rappresenterà per il supereroe targato DC Comics l'ottantesimo compleanno. Cifra tonda che ovviamente non può non essere celebrato adeguatamente su tutti i fronti su cui il personaggio partorito dalla mente di Bob Kane e Bill Finger è stato protagonista, dai fumetti alle pellicole ...

Batman Arkham : gli sviluppatori stuzzicano la curiosità dei fan parlando di un nuovo progetto : Sembra che Warner Bros. Montreal, lo sviluppatore di Batman: Arkham Origins, si stia preparando a rivelare il suo nuovo gioco. Su Twitter, il noto doppiatore Roger Craig Smith avrebbe svelato la presenza di un nuovo progetto a cui sta lavorando e che sfortunatamente non può annunciare in quanto ancora top secret.Ma non è finita qui: anche Ryan Galletta, che ha scritto la sceneggiatura di Origins, ha risposto al tweet, confermando il suo ...