Il museo Guggenheim di New York seleziona tirocinanti per la primavera 2020

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Grazie al programmaMuseum Internship Programme i giovani interessati potranno presentare la propria richiesta di partecipazione per svolgere un'esperienza formativa, sia dal punto di vista personale che dal punto di vista professionale, presso uno dei musei più famosi di tutto il mondo: ildi New. Ilorganizza tirocini in tre differenti periodi dell'anno: attualmente, sono aperte le selezioni per coloro che andranno ad effettuare il proprio tirocinio nel periodo primaverile, ovvero da gennaio ad aprile....

Rendero_Chile : Insieme, a 60 anni di distanza: Frank Lloyd Wright, Guggenheim e MoMA - NewOverCom5 : #Anniversari il #museo #Guggenheim #NewYork fu inaugurato il 21 ottobre 1969 compie 60 anni. Il suo nome completo… - infoitcultura : Perché il Guggenheim è il migliore museo da visitare a New York -