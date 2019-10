Il maltempo si abbatte sul nord Italia Allagamenti a Milano e Genova

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Un’ondata dista colpendo in queste ore l’settentrionale. In particolare, la Lombardia e la Liguria sono le regione più colpite dalle piogge che hanno fatto scattare le allerte meteo e stanno creando forti disagi ai cittadini.Un nubifragio, in corso dalla scorsa notte, ha allagato gran parte della città di. Il fiume Seveso è vicino all’esondazione - è alla cosiddetta “soglia di attesa 2” - con diverse zone a rischio, in particolare la 2 e la 9: i quartieri Isola, viale Zara e piazzale Istria. Moltissimi gli interventi dei vigili del fuoco e della polizia locale per sottopassi e scantinati allagati, mentre in tante strade e piazze si sono accumulati diversi centimetri di acqua.È sotto osservazione anche il fiume Lambro, nella zona-est della città, che però al momento non sembra ...

