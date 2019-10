Il Giornale | contatti Inter-Ibrahimovic Lo svedese chiede 2 anni e mezzo di contratto

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 21 ottobre 2019) “Insomma. Non è che Zlatansi è alzato una mattina con l’improvvisa voglia di rilasciare un’vista in cui parlare bene di Antonio Conte e dell’. Squadra, tra l’altro, con cui non si era lasciato proprio benissimo”. Lo scrive Mario Lombardo su Il. Aggiungendo che, dietro, c’è qualcos’altro. Tre settimane fa l’agente dello, Mino Raiola, ha bussato alla porta dell’ndo al club se fosseessato a Ibra che a dicembre si svincola. Lo avrà fatto con altre squadre, scrive Lombardo, ma la porta del club nerazzurro non si è chiusa del tutto. L’ci sta pensando. Il dubbio più grande riguarda l’età di Ibra, naturalmente, “Ma a 38Federer rischia di vincere Wimbledon e – più sotto – Rodrigo Palacio sembra ancora un minorenne. Ibra è in fondo integro: ha superato ...

