' Il Collegio 4' | le anticipazioni della prima puntata

Anticipazioni Il Collegio 4 - Prima Puntata : Alunni - Trama e Spin-Off con i Genitori! : Sta per partire la quarta stagione de Il Collegio, programma di Rai2 molto atteso dal pubblico. Scopriamo insieme chi saranno gli Alunni, come sarà lo spin off e qualche anticipazione per colmare l’attesa della Prima Puntata de Il Collegio. Il Collegio 4: Anticipazioni della nuova stagione Ci siamo! L’attesa per la nuova stagione de Il Collegio sta per finire. Le nuove puntate inizieranno presto, più precisamente il 22 Ottobre, e ...

Simona Ventura svela le anticipazioni del Collegio : Simona Ventura svela le anticipazioni del Collegio che partirà dal prossimo 22 ottobre. Dopo The Voice of Italy e La Domenica Ventura, Super Simo è pronta a iniziare una nuova avVentura televisiva in Rai. Si tratta del reality, giunto ormai alla quarta edizione, che catapulterà i ragazzi di oggi in una scuola del passato. L’anno di ambientazione è il 1982, per questo i vertici dell’azienda di viale Mazzini hanno scelto Simona Ventura ...