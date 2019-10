Il 21 ottobre 1976 si tenne l’ultimo show di Keith Moon con gli Who a Toronto

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 21 ottobre 2019) L'ultimodicon gli Who siai Maple Leaf Gardens diil 21, esattamente 43 anni fa, al termine del tour nordamericano che la band aveva condotto per promuovere il settimo album The Who By Numbers (1975). Due anni dopo, il 7 settembre 1978, lo storico batterista si spense a soli 32 anni nella sua casa di Londra, dopo una serata trascorsa in compagnia di Paul e Linda McCartney e della fidanzata Annette Walter-Lax. Gli Who avevano portato in giro una scaletta che si apriva con la storica I Can't Explain (1965) e si chiudeva con Won't Get Fooled Again (Who's Next, 1971), passando per altre perle sonore come Substitute (omaggiata anche dai Sex Pistols nella raccolta The Great Rock'n'Roll Swindle), Baba O'Riley, Pinball Wizard, Behind Blue Eyes e l'immancabile My Generation. Substitute, inoltre, è la stessa parola usata nella targa affissa al ...

OptiMagazine : Il 21 ottobre 1976 si tenne l'ultimo show di #KeithMoon con i @TheWho a Toronto - MOIOALESSANDRO : RT @BombeDiVlad: ? 20 ottobre 1976. ? Nell'#ArgentinosJuniors ????con la maglia numero 16 fa il suo esordio in #Primera un ragazzino che non… - TifosiBN : Nicola #Legrottaglie é nato a Gioia del Colle il 20 ottobre 1976. #Difensore della #Juventus 2003-2005 e 2006-2011,… -