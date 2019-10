I tumori fanno sempre meno paura | da oggi in Italia un nuovo strumento in grado di

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Aiuterà le cure contro iad avere maggiore efficacia, grazie alla sinergia tra ipertermia profonda, chemioterapia e radioterapia. Entra così in funzione, per la prima volta in, presso il Polo di radioterapia oncologica dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, un sistema di ipertermia profonda per la cura deiindi ottimizzare la risposta a chemioterapia e radioterapia. Il macchinario, testato con effetti benefici su diversi tipi di neoplasie che colpiscono ampie fasce della popolazione come sarcomi, prostata, pancreas, colon-retto, ma anchefrequenti come quello della testa e del collo, della mammella e della pelvi, è stato inauguratoalla presenza, tra gli altri, dell’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato, il quale ha affermato: “Grazie a questo macchinario ...

